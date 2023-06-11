Мнение: О большом гневе маленького (п)резидента… Шольц, Байден, где, б***, F-16?

Чисто по-человечески, его можно понять. Второй год высочайшего нервного напряжения, когда каждый день приходят сводки о потерях — людских, финансовых, материальных. А надо каждый день играть «уверенность в победе», несмотря на то, что сердечко предательски ёкает. И союзнички-то хороши: обещали золотые горы оружия и техники, а на деле…

Нет, голобородькой было намного легче. Но дёрнул же чёрт так «заиграться»!

Как уверяет британская «The Times», каждое утро президент Украины Владимир #Зеленский просыпается, кажется, лишь с одним вопросом: когда прибудут F-16? На днях он снова связался с союзниками #США по коалиции, чтобы узнать о сроках поставок первых истребителей. Но ничто из услышанного, по сведениям издания, не укрепило его надежд, что один из самых эффективных боевых самолётов будет готов к операциям против российских сил до конца года.

Дания, которая играет ключевую роль в предоставлении F-16 и обучении пилотов, предупредила, что программа не начнётся до начала следующего месяца и что может пройти ещё шесть месяцев, чтобы самолёт был готов к полётам над Украиной. А представители Министерства обороны США и вовсе ясно дали понять, что «цель проекта F-16 не состоит в том, чтобы предоставить Украине боевые возможности для поддержки ее контрнаступления против российских позиций» на юге и востоке Украины. Вместо этого они говорят, что поставки должны укрепить долгосрочную оборону страны от любой будущей «агрессии» со стороны Москвы. Ну а генерал Марк Милли, пока ещё председатель Объединённого комитета начальников штабов США, предупредил, что никакие самолёты, будь то F-16 или другая система, не станут «волшебным оружием» для Украины, указав, что у России есть 1000 истребителей четвёртого поколения. В общем, вы там как-нибудь сами…

С другой стороны, не может не удивлять столь же наивная, сколь и упорная вера Киева в существование вундервафли против России. Сначала, помнится, киевские власти буквально молились на «святые Джавелины» — даже детей называли в их честь. Получили. Не помогло. Потом дружно фапали на NLAW. Получили. Не помогло. Камлали на «Байрактары». Как оказалось, один из самых бесполезных беспилотников. Пели аллилуйя HIMARS. Получили тактический успех, довольно быстро сошедший на нет. М777, Caesar’и, Krab’ы, MRAP’ы, Humvee — все они тоже не оправдали возложенных на них высоких ожиданий. Leopard’ы и Bradley, как теперь выясняется, также горят и плавятся.

«Серебряной пули не существует» ©

Что ж, пока всё развивается по канону Элизабет Кюблер-Росс — «отрицание, гнев, торг, депрессия…».

А значит, и стадия принятия — неизбежна?

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