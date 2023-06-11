 

Конфискованный «Мистер Сидр» снова украли и пустили в продажу

11.06.2023, 11:33, Разное
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На складе конфиската недосчитались около пяти тысяч литров смертоносного напитка «Мистер Сидр», содержащего метиловый спирт. Предположительно около 250-300 паллет с алкоголем были украдены неизвестными с целью дальнейшей реализации.

Украденный «Мистер Сидр» уже вновь появляется на прилавках в ряде регионов, предупреждают контролирующие службы. На некоторых бутылках разместили наклейки с его новым названием – «Систер Мидр», – но чаще его продают без маскировки, поскольку срок годности конфискованных партий ещё не истёк, а некоторые покупатели не читают новости.

На следующей неделе планируется вновь провести рейды по магазинам и повторно изъять ядовитый алкоголь, однако неясно, что делать, если его вновь украдут. Выдвигаются предложения усилить охрану складов или даже утилизировать напиток. Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься ближе к осени, когда закончится период отпусков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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