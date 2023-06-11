Сотрудники Microsoft готовятся покинуть Китай

Microsoft планирует перевести десятки ведущих исследователей ИИ в Канаду из Китая и закрыть свой учебный центр в стране. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

Microsoft Research Asia, расположенный в Пекине, начал оформлять канадские визы для ведущих специалистов. Планируется отправить их в исследовательский институт корпорации в Ванкувере. FT сообщает, что MSRA переведет в новую лабораторию от 20 до 40 сотрудников.

План переезда в Ванкувер стал реакцией на напряженные отношения между Китаем и США. Издание подтвердило, что двум сотрудникам MSRA предлагали работу китайские интернет-компании, но они предпочли переехать в Канаду.

Один из инсайдеров отметил, что Microsoft беспокоится о потере своих ценных сотрудников, которых могут переманить китайские фирмы. Представитель Microsoft ответил на вопрос FT, сказав, что компания создает лабораторию в Ванкувере. Она будет объединена с MSRA и предназначена для улучшения взаимодействия между инженерной командой Ванкувера.

Брэд Смит из Microsoft в майском интервью CBS News заявил, что развитие искусственного интеллекта сравнимо с изобретением печатного станка. Многие эксперты в области информационных технологий также обеспокоены чрезмерным развитием ИИ и предлагают контролировать это усовершенствование.