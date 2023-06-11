 

За два часа зрители не заметили разницы между «Первым каналом» и «Ностальгией»

11.06.2023, 9:33, Разное
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Дирекция «Первого канала» официально извинилась перед зрителями за техническую ошибку искусственного интеллекта, в результате которой на кнопке федерального канала два часа транслировался тематический телеканал «Ностальгия», показывающий передачи советского периода.

За этот период времени зрители смогли посмотреть юмористическую программу с номерами Евгения Петросяна и Геннадия Хазанова, юбилейный концерт Льва Лещенко и выступление Леонида Брежнева. По факту инцидента руководство «Первого канала» провело на своём сайте онлайн-опрос с целью узнать, насколько сильно зрителей расстроила досадная ошибка. Большинство респондентов – 68% – ответили, что не заметили разницы, 23% заявили, что им передачи «Ностальгии» понравились больше, и только 9% опрошенных были расстроены произошедшим.

Результаты исследования прокомментировал генеральный директор канала Константин Эрнст.

– Я бы назвал эти проценты показательными. Видимо, нам пора разнообразить свой эфир и насытить его программами, похожими на советские или на передачи девяностых, – заявил функционер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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