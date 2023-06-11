 

11 июня движение вокруг стадиона “Лужники” в Москве будет ограничено

11.06.2023, 9:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В связи с проведением Кубка РФ по футболу будет закрыто движение транспорта вокруг стадиона “Лужники”, в воскресенье 11 июня. Об этом пояснила пресс-служба Департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.

В публикации говорится, что “11 июня в связи с проведением Кубка РФ по футболу будет временно закрыто движение транспорта вокруг стадиона “Лужники”.

Департамент объявил, что движение на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора будет закрыто с 8 утра по московскому времени. Также будет перекрыт с 19:30 проезд на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкая, 3-я Фрунзенская, Проектируемый проезд №2309, в пер. Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от пер. Хользунова до Комсомольского проспекта.

В сообщении отмечается, что парковка будет временно запрещена до завершения мероприятия.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Rардиолог Варфоломеева назвал плюсы и минусы красного вина

11.06 / “Не ругают, не критикуют” – почему пьющие женщины нравятся мужчинам

11.06 / Замена квасу: Шесть необычных рецептов окрошки

11.06 / Захоронение сотен «вампиров» раскопали в Польше

11.06 / Первое «сообщение от инопланетян» мог отправить ИИ, прибывший из глубин нашей галактики

11.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Последствия разрушения Каховской ГЭС

11.06 / Как избежать межпозвоночных грыж и как лечить, если они уже есть?

11.06 / Рупор кремлевской пропаганды: По добровольцам и заключенным

11.06 / Мнение: За что в России ненавидят женщин

11.06 / Почему необходимо закрывать окна на ночь – ответ экспертов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика