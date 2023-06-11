11 июня движение вокруг стадиона “Лужники” в Москве будет ограничено

В связи с проведением Кубка РФ по футболу будет закрыто движение транспорта вокруг стадиона “Лужники”, в воскресенье 11 июня. Об этом пояснила пресс-служба Департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.

В публикации говорится, что “11 июня в связи с проведением Кубка РФ по футболу будет временно закрыто движение транспорта вокруг стадиона “Лужники”.

Департамент объявил, что движение на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора будет закрыто с 8 утра по московскому времени. Также будет перекрыт с 19:30 проезд на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкая, 3-я Фрунзенская, Проектируемый проезд №2309, в пер. Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от пер. Хользунова до Комсомольского проспекта.

В сообщении отмечается, что парковка будет временно запрещена до завершения мероприятия.