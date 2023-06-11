 

Rардиолог Варфоломеева назвал плюсы и минусы красного вина

11.06.2023, 9:20, Разное
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В определенных ситуациях вино может оказать положительное влияние на здоровье. Содержащиеся в нем антиоксиданты и полифенолы могут быть полезны для сердечно-сосудистой системы. Важно помнить, что употребление слишком большого количества алкоголя может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Кардиолог Олег Варфломеев заявляет: “Наслаждайтесь вином ответственно и убедитесь, что оно является частью общего здорового образа жизни”. Антиоксиданты и полифенолы, содержащиеся в вине, могут оказывать пользу для организма человека. Эти соединения содержатся, в частности, в красном вине. Они могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и бороться с воспалением. Ресвератрол – это полифенол, содержащийся в вине, может снизить уровень холестерина и уменьшить риск образования тромбов.

Тем не мене важно также отметить, что злоупотребление алкоголем может привести к проблемам со здоровьем. Есть основания полагать, что умеренное потребление вина может снизить риск развития раковых заболеваний, таких как рак толстой кишки и молочной железы. Однако это не является четкой причинно-следственной связью. Алкогольные напитки не защищают от рака, поскольку чрезмерное употребление алкоголя повышает риск его возникновения.

Наряду с потенциальной пользой от употребления вина существуют и другие риски для здоровья. Некоторые из них включают алкогольную зависимость, повреждение печени и негативное влияние на нервную систему.


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