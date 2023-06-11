 

France 24 – Всемирный день океана привлёк внимание к приливам и микропластику

11.06.2023, 8:55, Новости дня
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ООН установила Всемирный день океана, чтобы привлечь внимание людей к проблемам, связанным с мировым океаном. Как пишет France 24, в нынешнем году темой этого дня стали приливы. При этом неделю назад представители разных стран договорились выработать общее соглашение по сокращению пластиковых отходов.

 

Он покрывает около 71 процента поверхности нашей Земли. В четверг отмечается Всемирный день океана, установленный ООН, чтобы повысить глобальную осведомлённость о том, как взаимодействовать с ним в устойчивом формате. В этом году тема — «Приливы меняются». Неделю назад мировое сообщество пыталось создать первое международное соглашение по загрязнению пластиком суши и моря.

По словам экспертов по морю, важнейшей угрозой остаётся изменение климата. За последние 100 лет средняя температура на поверхности моря росла каждое десятилетие. На океане это сказалось такими последствиями, как таяние льда, рост уровня моря и изменение морского биоразнообразия.

КАССАНДРА БРУКС, доцент в Университете Боулдера, Колорадо: Мы можем сделать две вещи. Одна из них — сократить глобальные выбросы, и это нужно сделать немедленно. А также нужно установить крупные защитные зоны.

Другой большой повод для беспокойства — пластик. По данным Международного союза по сохранению природы, как минимум 14 миллионов тонн пластика ежегодно попадают в океан. Это составляет 80 процентов всего морского мусора от поверхности до донного ила.

ЛЮСИ ВУДЕЛЛ, доцент по морской биологии в Университете Эксетера: В морском иле со дна Южного океана объёмом одну чашку можно обнаружить как минимум 20 фрагментов микропластика. Так что если экстраполировать это на весь мир, на все океаны, то речь будет идти не о миллиардах, а о миллиардах миллиардов частиц. Так что это очень серьёзно, в частности потому, что мы не можем всё это собрать. Но что мы можем сделать, так это убедиться, что мы выбрасываем только тот пластик, который нужно выбросить.

По сообщению ООН, делегаты на переговорах в Париже, которые прошли на прошлой неделе, договорились выработать черновик соглашения по пластику до следующей встречи, которая пройдёт в ноябре в Найроби.

Дата выхода в эфир 08 июня 2023 года.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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