 

“Не ругают, не критикуют” – почему пьющие женщины нравятся мужчинам

11.06.2023, 8:35, Разное
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Психолог Андрей Зберовский пообщался с журналистами Пятого канала. В ходе разговора он затронул также тему вредных привычек и рассказал о том, почему пьющие женщины нравятся мужчинам.

По мнению специалиста, нравится такая категория дам исключительно тем мужчинам, кто сам не прочь поддаться соблазну опрокинуть рюмку-другую.

“Стараются выбирать женщину, разделяющую их пристрастия, которые не ругают, не критикуют, составляют компанию”, – поделился своим мнением психолог.

По его наблюдениям, если мужчина зарабатывает выше среднего, то он с охотой будет приглашать жену разделить с ним напитки. Ну а если заработок у него скромный, то искать он будет партнершу непьющую, надежную, которая вытянет быт и возьмет на себя ответственность.

Финальной причиной, почему выбор представителя сильного пола может пасть на даму, увлеченную алкоголем, это заблуждение большинства об их легкодоступности. Бытует мнение, что после пары бокалов горячительного такие дамы становятся легкими на подъем и совершенно перестают задумываться о последствиях.

Напоследок психолог поделился, что правило притяжения работает и в обратную сторону: мужчина, который не в восторге от алкоголя, будет держаться подальше от пьющей женщины.


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