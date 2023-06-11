Вашингтон не видит угрозы ядерной войны в размещении российского оружия в Белоруссии

В США не видят угрозы ядерной войны в размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия, пишет CNN. Об этом в интервью американскому каналу заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он подчеркнул, что ситуация опасная и к ней нужно относиться серьёзно, так как речь идёт о России. Но явных свидетельств тому, что существует неминуемая угроза начала ядерной войны, нет, добавил Кирби.

Ещё одно пугающее обещание президента Путина заключалось в том, что через несколько дней он разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Он сказал, что они построили что-то для его хранения. Что могут Соединённые Штаты сделать по этому поводу? Вы предприняли демарш в адрес Белоруссии? Какова реальная угроза размещения этого оружия в Белоруссии?

ДЖОН КИРБИ, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США: Это ещё один пример безрассудной и безответственной риторики, а также демонстрации ядерных возможностей со стороны Владимира Путина и Москвы. Ядерную войну нельзя начинать. В ней невозможно победить. Мы очень чётко всегда об этом заявляли.

Это опасная риторика, к которой нам нужно относиться серьёзно. Мы не можем отмахнуться от неё, как от блефа. Нам нужно относиться к ней серьёзно, так как она исходит от такой страны, как Россия, и мистера Путина. Поэтому мы прилагаем все возможные усилия для наблюдения за ситуацией. Мы не видим ничего, что напрямую свидетельствовало бы о перемещении ядерных мощностей или неминуемой угрозе начала ядерной войны на Украине или даже на континенте.

Я могу вас заверить, что мы не видели ничего, что могло бы изменить нашу собственную позицию сдерживания в том, что касается этих мощностей. Мы очень, очень внимательно наблюдаем за ситуацией.

Дата выхода в эфир 09 июня 2023 года.

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