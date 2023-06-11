 

B Белграде шестую неделю подряд проходят демонстрации против массовых расстрелов и политики правительства

11.06.2023, 7:40, Новости дня
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В столице Сербии Белграде десятки тысяч человек вновь вышли на акцию протеста против насилия, пишет Das Erste. Демонстрации, поводом для которых послужили два массовых убийства в начале мая, проходят уже шестую неделю подряд. Протестующие обвиняют правительство и подконтрольные ему СМИ в разжигании ненависти и насилия в стране. Как отмечает издание, в ходе акции раздавались призывы к отставке президента страны Александра Вучича.


AP

В столице Сербии Белграде десятки тысяч человек вновь вышли на акцию протеста против насилия. Антиправительственные демонстрации, поводом для которых послужили трагические события 3 и 4 мая, когда во время стрельбы в белградской школе погибли 10 человек, а в деревне Дубона под Белградом молодой человек убил из автомата 8 человек, проходят уже шестую неделю подряд, передаёт Das Erste.

Как сообщают местные СМИ, в пятницу вечером участники митинга собрались перед зданием парламента в центре сербской столицы и прошли двумя отдельными колоннами к зданию правительства.

Участники демонстрации потребовали отставки министра внутренних дел Сербии Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации Александра Вулина. Кроме того, в ходе акции периодически раздавались и призывы к отставке президента страны Александра Вучича. Они обвиняют Вучича и проправительственные СМИ в разжигании ненависти и насилия в стране.

По мнению протестующих, правительство не предпринимает решительных действий против насилия, против широко распространённой в стране практики частного владения оружием и против организованной преступности. К массовым демонстрациям призывают левые и либеральные оппозиционные партии и гражданские движения.

Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда: 13-летний подросток убил из пистолета девять одноклассников и охранника. Днём позже произошло ещё одно массовое убийство: в деревне Дубона под Белградом преступник расстрелял группу из восьми человек.

Оппозиция обвиняет Вучича в авторитарных методах управления и коррупции. Вучич отверг обвинения и заявил, что оппозиционные группы собирались свергнуть его с поста главы государства насильственным путём или даже убить, пишет Das Erste.  

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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