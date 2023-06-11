Уточки возвращаются — знаменитые надувные гиганты снова радуют Гонконг

Знаменитая инсталляция Гонконга возвращается после десятилетнего перерыва. Уточки символизируют удачу, и жители Гонконга надеются, что новые скульптуры принесут им её вдвойне. Телеканал CNA сообщает, что 18-метровые близняшки будут плавать перед выставочным центром, а затем отправятся к штаб-квартире городского правительства.

Знаменитая инсталляция Гонконга возвращается после десятилетнего перерыва. Толпы людей стекаются к гавани, чтобы посмотреть на открытие двух гигантских уточек, плывущих вдоль городских достопримечательностей. Организаторы надеются, что это произведение поможет распространить «двойную удачу» в попытке принести счастье в город.

Жёлтые скульптуры высотой 18 метров являются частью серии резиновых уточек, созданных известным голландским художником Флорентином Хофманом. Впервые они появились в 2007 году и побывали в основных городах по всему миру. Жители Гонконга впервые познакомились с Могучими Утками, когда они попали заголовки СМИ из-за того, что сдулись рядом с паромным причалом в 2013 году.

Уточки-близняшки будут плавать перед Гонконгским центром конференций и выставок, а затем сделают остановку перед штаб-квартирой городского правительства. Жители выразили большую радость в связи с их возвращением.

ЖИТЕЛЬ ГОНКОНГА: Я надеюсь, что через этих двух уточек мы сможем принести атмосферу радости и взрослым, и детям. Гонконг пережил пандемию COVID-19, и экономика была не в лучшей форме последние несколько лет. Я надеюсь, что с помощью двух уточек мы сможем принести радость жителям Гонконга, больше положительной энергии самому Гонконгу, чтобы все мы стали счастливее.

Дата выхода в эфир 09 июня 2023 года.

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