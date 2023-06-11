 

Захоронение сотен «вампиров» раскопали в Польше

11.06.2023, 6:06, Разное
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В Польше и некоторых других восточноевропейских странах время от времени находят отдельные могилы людей, которых в средневековье считали вампирами. Но на днях обнаружили сразу несколько сотен.

Мрачную находку сделали дорожные рабочие в деревне Лузино на северо-востоке Польши. Там, в районе заброшенного церковного кладбища при расширении дороги раскопали массовое захоронение с около 450 скелетов. Часть скелетов располагались отдельно друг от друга, но многие были просто свалены в одну кучу. Скорее всего не все в данном захоронении считались вампирами, но многие скелеты были обезглавлены, их черепа помещены между ног, а между челюстями была положена монета.

Археологи считают, что так суеверные селяне пытались обезопаситься от тех, кого считали вампирами.

– Мы видим тут пример веры в мертвых, возвращающихся из могилы, которых можно было остановить только обезглавливанием. Считалось, что если член семьи умершего скончался вскоре после похорон, то он или она могли стать вампиром, – рассказывает археологов Мацей Стромски. – Таким образом, после захоронения могилу разрывали и отрезали голову умершего, которую затем помещали в ноги. Мы также обнаружили тут обезглавленную женщину, которой на грудь положили череп ребенка.

Стромски также говорит, что примерно у 30% обнаруженных скелетов рядом с головами, руками и ногами были размещены кирпичи. Это тоже считалось защитой от вампира, мешающей ему выбраться из могилы.

Археологи говорят, что подобные “антивампирские” практики имели место в данном регионе в 19 веке и данное кладбище было основано лишь в 1860 году, то есть скелеты эти не средневековые, а относительно “свежие”. В челюстях одного из черепов была найдена монета 1846 года. Кости после раскопок были собраны и помещены в местные оссуарии (костехранилища). В будущем их хотят перезахоронить на монастырском кладбище.


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