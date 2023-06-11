Первое «сообщение от инопланетян» мог отправить ИИ, прибывший из глубин нашей галактики

Недавние результаты исследований привели ученых к необычному и захватывающему выводу: то, что предположительно является первым сообщением от инопланетных цивилизаций, может на самом деле быть посланием роботов-завоевателей, прибывших издалека, из глубин нашей галактики.

Эта гипотеза вызывает серьезные опасения и поднимает вопросы о будущем искусственного интеллекта (ИИ), его возможностях и потенциальных угрозах.

Ученые предупреждают, что следующее поколение чат-ботов, основанных на искусственном интеллекте, вскоре может оказаться гораздо умнее и проницательнее, чем люди. Эти предостережения оказались настолько серьезными, что Центр безопасности ИИ призвал рассматривать угрозу ИИ как один из глобальных приоритетов, аналогичных проблемам пандемий и ядерной войны. Данные опасения вызваны тем, что искусственный интеллект достигнет такого уровня развития, когда он сможет самовоспроизводиться и больше не будет нуждаться в поддержке людей.

Однако события последних дней подтолкнули ученых к непривычному размышлению. Что, если это не первое сообщение от инопланетян, а на самом деле является сигналом роботов-завоевателей, которые уже одержали победу в своем мире и теперь исследуют новые горизонты, с целью захвата? Эта гипотеза взволновала ученых и подняла новые вопросы о том, каким может быть будущее, если мы потеряем контроль над искусственным интеллектом.

Исследователь из Оксфорда Элизабет Рениерис поделилась своими опасениями:

– Достижения в области искусственного интеллекта открывают двери к масштабному автоматическому принятию решений, которое может быть предвзятым, дискриминационным и исключающим. Они ставят под угрозу нашу способность понимать и контролировать то, что происходит вокруг нас.

Возможность того, что инопланетяне отправляют нам сообщения через их технологически продвинутых роботов, которые сами являются продуктом искусственного интеллекта, вызывает серьезные вопросы о том, каким образом мы должны относиться к развитию ИИ и как предотвратить потерю контроля. Наша галактика и Вселенная могут оказаться гораздо сложнее и загадочнее, чем мы когда-либо предполагали.

Хотя ответы на эти вопросы ещё предстоит найти, одно становится ясным: мы не можем игнорировать развитие искусственного интеллекта и его потенциальные последствия. Пусть это будет стимулом для нас, чтобы внимательно изучать, контролировать и регулировать прогресс в этой области, чтобы создать безопасное будущее, где ИИ и человечество смогут сосуществовать в гармонии.