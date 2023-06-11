Рупор кремлевской пропаганды: Последствия разрушения Каховской ГЭС

Последствия разрушения Каховской ГЭС

Разрушение Каховской ГЭС: что известно к исходу 10 июня

Идет четвертый день со дня разрушения Каховской ГЭС. Ситуация в регионе остается сложной, но уже сравнительно более контролируемой.

В Алешках уровень воды снизился на два метра, в Голой Пристани — на один. В Новой Каховке вода почти ушла и власти уже приступили к уборке улиц. В большую часть населенных пунктов подано электричество.

Российские гидроэнергетики считают, что Днепр войдет в привычное русло ниже разрушенной ГЭС к 16 июня.

▪️Из зоны затопления эвакуированы уже более шести тысяч человек. В спасательных работах участвуют МЧС РФ, российские военнослужащие и волонтеры из разных общественных объединений.

Почти две тысячи человек расселены по пунктам временного размещения.

▪️По последним оценкам, ущерб от уничтожения плотины на ГЭС составил около 11,5 миллиардов рублей. Из Каховского водохранилища вытекло уже более 60% объемов воды.

▪️Тем временем власти создали специальную комиссию по ликвидации последствий наводнения, ее возглавит зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, сообщил, что проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область нет.

▪️Жители Запорожской области опубликовали видео, на котором видно, что часть Днепра обмелела и высохла. В дальнейшем это может грозить ухудшением экологической ситуации в регионе.

▪️В то же время постигшее жителей Херсонской области бедствие не стало преградой для продолжающихся обстрелов ВСУ — сегодня противник ударил (https://t.me/rybar/48341?single) по югу региона, где расположены пункты размещения пострадавших.

https://t.me/rybar/48354 – цинк

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