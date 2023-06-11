Как избежать межпозвоночных грыж и как лечить, если они уже есть?

Позвоночник – это совокупность позвонков, внутри которых содержится спинной мозг, от которого идут нервы к мышцам и внутренним органам. Межпозвоночный диск представляет собой губчатую подушечку в форме пончика (да-да, именно так), которая локализуется в суставе между позвонками. Каждый диск имеет “полужидкий” центр (пульпозное ядро) и жесткий наружный волокнистый слой (фиброзное кольцо). Они образуют мост между двумя соседними позвонками, придавая прочность и гибкость позвоночнику. И если фиброзное кольцо разрывается, то пульпозное ядро выходит наружу – это и называется грыжей. Мануальный терапевт Петр Волков утверждает, что конкретные признаки зависят от локализации повреждения и размера выпячивания, а также степени вовлеченности спинномозговых структур.

Признаки межпозвоночной грыжи

Боль, которая усиливается при физических нагрузках;

Прострелы, которые отдают в бедро, ягодицы, стопы, грудину;

Нарушение чувствительности конечностей;

Тугоподвижность позвоночника;

Частые головные боли, головокружения;

Мышечная слабость, онемение конечностей.

А способствовать развитию спинной грыжи может целый ряд причин:

– Избыточная масса тела;

– Последствия травм костно-мышечной системы;

– Малоактивный образ жизни;

– Чрезмерные физические нагрузки;

– Слабость мышечного аппарата (врожденная либо приобретенная);

– Нарушения метаболизма;

– Наличие гормональных сбоев;

– Аутоиммунные заболевания;

– Искривление позвоночника;

– Длительное пребывание в положении сидя;

– Наличие вредных привычек;

– Генетическая предрасположенность;

– Естественное старение.

Обязательно к исследованию: КТ и МРТ

Именно они позволяют получить изображение мягких тканей, за счет чего удается не только определить грыжу, но и ее стадию, а также степень сдавления корешков и спинного мозга. Рентген позвоночника позволит выявить искривления и другие аномалии (саму грыжу не видит).

Безоперационные методики помогут справиться с выпячиванием диска на начальных стадиях развития болезни. К ним относится ношение ортезов, массаж, лечебная гимнастика, мануальная терапия и прием лекарственных препаратов.

Консервативная терапия

Медикаментозное лечение включает прием обезболивающих средств, мышечных релаксантов и хондропротекторов. Дополнительно могут назначить витамины группы B и лекарства для нормализации кровообращения. Консервативная терапия – более предпочтительная лечебная тактика. Рекомендуется комплексный подход к лечению. Обезболивание – для купирования болевого синдрома назначаются анальгетики, а для снятия мышечно-тонического синдрома используются миорелаксанты. Поддержка нервной ткани проводится с помощью витаминов группы B. При наличии показаний врач назначает противоотечные препараты. Купирование интенсивной боли осуществляется с помощью паравертебральных блокад и кортикостероидов. Хондропротекторы эффективны только на начальной стадии прогрессирования патологических изменений в организме. Для повышения эффективности медикаментозной терапии назначается электрофорез, УВЧ-терапия или ультрафонофорез с использованием гидрокортизона.

Грязелечение, рефлексотерапия и электромиостимуляция назначаются пациенту с целью восстановления ослабленных мышечных структур. Тракционная терапия (вытяжение) увеличивает межпозвонковое расстояние, что снижает нагрузку на поврежденный диск и способствует остановке прогрессирования грыжи позвоночника. А с помощью лечебной физкультуры (ЛФК) удается добиться вытяжения позвоночного столба, а также укрепить мышцы, улучшить кровоснабжение пораженной области. Регулярные занятия ЛФК позволяют настолько укрепить мышечный каркас позвоночника, что рецидивы практически полностью исключены. Для повышения эффективности занятий рекомендуется посещать бассейн и ходить на массаж.

Хирургическое вмешательство

Необходимость в проведении операции возникает, если комплексная консервативная терапия не дает должного результата. Среди показаний к проведению хирургического вмешательства – некупируемый болевой синдром на протяжении 1 или 1,5 месяцев. Из-за большого количества послеоперационных осложнений врачи не спешат с операцией, принимая меры для устранения проблемы с помощью консервативных методов лечения. В 90% случаев удается вылечить межпозвоночную грыжу с помощью медикаментозной терапии и физиотерапевтического воздействия.

Виды операций:

Традиционная дискэктомия. Удаляется поврежденный межпозвонковый диск. Такая операция требует длительного восстановительного периода.

Ламинэктомия. Удаляется часть дужки диска, которая давит на нервный корешок. Операция полостная, но восстановительный период быстрый.

Малоинвазивные эндоскопические вмешательства. Операции, производимые через тонкую трубку. За счет этого пациент может вернуться к полноценной жизни в тот же день. Цель проведения операции – декомпрессия позвоночного канала. При полном удалении диска устанавливается специальный имплант.

Основная профилактика межпозвоночных грыж – это предотвращение нарушений осанки. Также сохранить здоровье позвоночника помогут следующие рекомендации:

Выполнение упражнений для укрепления мышц спины.

Ежедневная зарядка.

Прогулки на свежем воздухе.

Отказ от поднятий тяжестей, интенсивных физических нагрузок.

Использование ортопедических матраца и подушек.

Контроль массы тела.

Правильное сбалансированное питание.

Регулярный прием витаминных комплексов.

Не забывайте, что грыжа – серьезное заболевание опорно-двигательного аппарата. Гораздо легче не допустить ее появления, чем потом делать все возможное для борьбы с проявлениями. Если вы периодически испытываете боли в спине или проводимое лечение грыжи не дает результата, обратитесь к мануальному терапевту.