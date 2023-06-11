Рупор кремлевской пропаганды: По добровольцам и заключенным

Меры, запоздавшие минимум на год.

Министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций, сообщили в Минобороны.

Согласно приказу, добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Минобороны для получения необходимого правового статуса. При этом добровольцам предоставляется право заключать контракты или с Министерством обороны или с добровольческими отрядами, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Отмечается, что при заключении добровольцами контрактов с государством на их семьи будут распространяться меры соцзащиты и поддержки.

В Минобороны отметили, что принятые меры позволят повысить боевые возможности и эффективность применения Вооруженных Сил и в их составе добровольческих отрядов.

Ранее Минобороны решило обеспечивать добровольцев оружием и медицинскими средствами.

https://vz.ru/news/2023/6/10/1216048.html – цинк

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О мобилизации заключенных

В Госдуму внесен законопроект, который позволит Минобороны мобилизовать заключенных на войну с Украиной и заключать с ними контракты, минуя процедуру помилования. Поступившие на военную службу заключенные будут освобождаться от наказания по правилам, которые в Думу еще не внесены. Уволиться из армии во время войны можно будет не раньше, чем в 65 лет.

Поправки в законы "О мобилизации и мобилизационной подготовке" и "О воинской обязанности и военной службе", а также в Уголовно-исполнительный кодекс внесли в Госдуму руководители комитета по обороне Андрей Картаполов (бывший замминистра обороны) и его первый заместитель Андрей Красов. Они предлагают отменить действующий сейчас в России абсолютный запрет мобилизовывать заключенных, находящимся в колониях и СИЗО, а также заключать контракты о военной службе с гражданами, имеющими судимость.

В октябре Госдума уже разрешила мобилизовать мужчин, сидевших по большинству статей о тяжких преступлениях – например, убийства, грабежи, разбой и наркоторговлю. Запрет сохранили только для судимых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также по "террористическим" и "экстремистским" статьям. Но тогда поправки касались тех, кто уже находился на свободе. Теперь же депутаты предлагают распространить их на заключенных. Они уже массово воюют в Украине, но сейчас Минобороны вербует их – как ранее ЧВК "Вагнер" – через внесудебную процедуру секретного президентского помилования. После принятия поправок помилование уже не потребуется.

Как ФСИН будет освобождать заключенных от наказания вместо помилования – пока неясно. Для этого, согласно поправкам, в УК РФ должна быть внесена новая статья 80.2 – но в думской базе законопроектов ее пока нет. Предлагаемые поправки касаются пополнения армии заключенными в период мобилизации и в военное время. Верховный суд 18 мая разъяснил, что объявленная в сентябре мобилизация в России продолжается до указа президента о ее отмене, а военным временем считается период от фактического начала до фактического прекращения военных действий.

То есть после вступления внесенных поправок в силу Минобороны сможет забирать заключенных на войну с Украиной (по контракту или в случае новой волны призыва по мобилизации) до момента ее полного прекращения. При этом уволиться из армии по возрасту до конца войны они, согласно поправкам, смогут только в 65 лет. Таким образом, предельный возраст для мобилизованных и контрактников в военное время предлагается повысить на 15 лет.

https://www.nur.kz/world/2022878-gosduma-sobiraetsya-uzakonit-verbovku-zaklyuchennyh-v-rossiyskuyu-armiyu-vo-vremya-voyny/ – цинк

Но лучше поздно, чем никогда.

Тюрьмы очевидно продолжат разгружать и целевые показатели ФСИН по сокращению населения тюрем будут достигнуты сильно раньше планового 2030-го года.

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