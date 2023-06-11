Мнение: За что в России ненавидят женщин

…Может быть, дело в маниакальном стремлении авторов фильма удержать «комедию для взрослых» в рамках нового маркера «+6», то есть «детям старше 6 лет смотреть можно»? Ведь и впрямь: в фильме, где большая часть действия проходит на тропическом пляже, нам даже ни одного разочку не покажут голую грудь Брежневой, и, более того, у нас не будет ни одного шанса понять, занимаются ли когда-нибудь главные герои сексом!

Возможно, такая старомодная сдержанность авторов в итоге оказала благотворное влияние на фильм в целом – ведь вместе с «обнаженкой» в него не допустили и стандартные для того же Светлакова и вообще современных комедий непристойности и сальности. Шуток в фильме не так уж много, но все они «выше пояса» (именно потому и немного – много ли выше пояса смешного?).

Однако для удачи похвальной сдержанности маловато будет. Нужно что-то еще, чтобы говорить об успехе фильма. И в фильме есть это «что-то», гораздо более редкое, чем закрытая грудь Веры Брежневой: в нем есть Идея.

У нас ведь большинство комедий снимают непонятно зачем, оттого они и производят настолько удручающее впечатление. «Просто мы хотели вас немного посмешить», «или мы хотели, чтобы вы сказали гы-гы-гы» – это ведь не повод, ей-богу, для создания художественного произведения. Художник должен гореть каким-то чувством и стремиться донести до зрителя какую-то мысль…

В «Джунглях» это всё есть. Чувство, которое душит авторов, легко опознается – это злоба…

Окончание – в моем любимом Бусти. Проходим по ссылке, подписываемся, читаем! https://boosty.to/sapojnik