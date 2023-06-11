Мнение: ПОДРОБНЫЕ ТАЙМКОДЫ Большого Стрима №60

Таймкоды

0:00 Начало

0:35 Новое военное лето. Гладков – мэр из реопубликованного рассказа о том, как я работал на Путина в одном маленьском волжском городке

1:50 Опубликовал кусочек наблюдений после разговоров с народом «за политику»

2:38 Проблема бесстыдства. Людей, которым стыдно, нет

4:11 Резонанс в фейсбуке на пост о стыде. Возмущение у людей «доброй воли». Стыдиться нечего

5:31 Вопрос-рефрен для стрима: есть ли чего стыдиться?

6:16 Представление «от нас ничего не зависит» — повод для стыда

07:38 Представление. КНИГА

09:12 «Месяц гордости» на Западе. Почему Запад ежегодно в течение месяца чтит ЛГБТ и почему этого не делает Россия? У России нет гордости? В чем предмет гордости? Почему русские люди боятся геев?

13:35 Две крайности по Гёте: тотальный запрет или «гордость»

15:41 Самое любимое гендерное движение: трансы, квиры, пансексуалы, гендерфлюиды?

17:30 Тезисы: наступления Украины не будет; наступления России не будет; Россия не применит ядерное оружие; конфликт скоро будет заморожен. С каким согласны? Если бойню прекратить, дальше сама не возникнет. Алогичное развитие

21:00 ЛГБТ- и гетеропропаганда. Работает или нет?

23:10 Вероятность «корниловщины». История ходит по кругу. Пригожин — Корнилов, Некрасов — Твардовский, Достоевский – Солженицын

30:31 Пригожин «уберет» Кадырова? Уткин больше походит на Корнилова

33:27 Цитата о русских и русскоязычных. Кто автор?

34:01 Кремль действует по принципу «куда влечет нас рок событий»

36:10 Судьба Шебекино. Шебекинские макароны

38:07 Бомбардировка Дрездена — военное преступление? Воннегут свидетель налётов

41:45 Ответ на цитату о русских и русскоязычных

42:39 Искусство принадлежит народу

43:58 Понимают ли жители Шебекино, за что их обстреливают?

46:00 Непереименование Ленинграда в Петроград. Петербург аналог станции на Марсе

50:44 Что будет с Белгородом, если его займут украинцы

52:37 Перепись населения Украины

54:10 Задача русского человека. Человек со здоровой психикой

55:53 Прогноз войны в Сербии

58:50 Поэзия Эдуарда Асадова. Почему его поливают помоями. Девичьи альбомы

1:04:29-1:05:35 – Перерыв

1:05:36 Атака дронов на Москву вызвала восторг в регионах? Взгляд регионов на Москву как на последнюю надежду. «Прямые линии» Путина. Путин — надёжа для холопов

1:17:35 Кто заказывает фокус-группы Алексею Валентиновичу?

1:18:26 Госдума подготовила законопроект о запрете операций по смене пола. Операции сродни переодеванию. Проблема запретителей — отсутствие замены запрету. Необратимые последствия операций. Метод Артура Янова

1:28:58 Игра «Death from above». Стоит ли запрещать такие игры?

1:30:49 Людям не стыдно «слизнячить», но не стыдно завоевать мир. Плюс — отсутствие мегаломании

1:32:43 Позиция плохая и позиция «ящик»

1:34:52 Как игра может учить хорошему или плохому?

1:36:46 О Татьяне Мужицкой

1:38:25 Речь В. Франкла о коллективной вине немцев

1:40:01 «Вы похудели»

1:40:40 В Латвии президент открытый гей

1:41:00 Медведев президент и «бумажный» Медведев

1:42:00 О тренингах личностного роста

1:42:14 Неправильная теория про бойню. Уверенность в победе

1:43:10 Следствия «гейской повестки». «Римский клуб», книга «Пределы роста» и ее смысл

1:45:31 До любви мало кто дорастает. Фильм об окуппации США Северной Кореей

1:46:45 Если ЛГБТ — врожденная вещь, зачем нужна ЛГБТ-пропаганда?

1:49:02 Пригожин забрал у Гиркина славу великого блогера

1:50:26 Люди верят, что американцы хотят заставить нас стать геями. Американцы о нас не думают

1:51:21 Чего боится Сапожник?

1:51:43 Корнилова убили свои

1:52:58 Шендерович: почему мне должно быть стыдно за этот «фитнес»?

1:53:31 В США 25% молодежи относят себя к ЛГБТ. Квоты на геев. Теория: все геи

1:58:17 Пределы роста популяции. Мальтузианская ловушка

2:04:43 Кто-то говорил на фокус-группах о необходимости ехать восстанавливать Украину?

2:05:32 Как вы читаете всё на всех площадках?

2:05:47 Фильм «Красный рассвет»

2:06:22 У птиц может возникнуть пара из самцов. Мариенгоф и Есенин

2:08:04 Привет из Турции

2:10:48 Прогнозы тем стримов осенью

2:11:43 Евгении из Канады нравится название Санкт-Петербург

2:12:08 Среди интеллигенции модно ругать Хрущёва. Отношение родителей к Хрущёву. Аналог Хрущёва — Ельцин

2:16:57 Советская интеллигенция тупа в социальном плане

2:18:38 Зачем нужна перепись, если есть данные ЗАГСа? Перепись — здоровый акт недоверия центральной власти регионам. Выгоды завышения и занижения численности населения

2:24:02 Деградация переписей

2:25:55 Почему чеченцы молчат о своих «подвигах» в Украине, а Пригожин убивает личный состав и публично этим гордится?

2:28:24 Карго-культ переписи

2:29:04 Петроград – революционное название

2:30:23 Сколько людей в РФ захотели бы жить в уютной прибалтийской стране со столицей в Петрограде?

2:34:27 Петроград, Санкт-Петербург, Питер, СПб

2:36:12 Что делать, если стыдно за прошлое и невозможно поправить?

2:36:25 На 7 миллионов сербов 500 тысяч русских релокантов

2:37:44 Начальство назначается сверху. Москва всех кормит. Психология приживал

2:39:16 Война сербов с хорватами плохо закончилась для обеих сторон

2:39:32 Пост про стыд перепостил С. Медведев

2:40:31 Догадки о заказчиках фокус-групп

2:40:47 Пол заметен при операциях

2:41:08 Отношение к RedDevol

2:44:34 Повод для обид

2:44:53 Стыд за страх

2:45:16 Зритель: я тролль

2:46:01 Пол у трансов заметен

2:47:02 Алексей, зачем вы попали на фронтир?

2:48:49 Вопросы кончились. Рекомендация песни «Я остаюсь, чтобы жить»

КОНЕЦ