Обозреватель WP – американские санкции не только неэффективны, но и контрпродуктивны

США несут финансовые и репутационные убытки из-за своих санкций, число которых с годами только увеличивается, пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут. По словам Бута, санкции могли бы быть эффективным инструментом, но сейчас ограничительные меры Вашингтона имеют расплывчатые и слишком амбициозные цели, длятся долгое время и не пользуются широкой международной поддержкой.



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На прошлой неделе американские военные обнародовали видеозапись, на которой видно, как китайский истребитель пролетает в опасной близости от американского самолёта-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем. В субботу китайский военный корабль маневрировал в опасной близости от американского эсминца в Тайваньском проливе.

Если бы один из этих инцидентов привёл к столкновению, кризиса было бы не избежать. Как отмечает обозреватель The Washington Post Макс Бут, это демонстрирует, почему так важно установить линии связи между оборонными ведомствами США и Китая.

Тем не менее Пекин отверг просьбу министра обороны Ллойда Остина встретиться с его китайским коллегой Ли Шанфу на полях конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре в минувшие выходные. Политики пожали друг другу руки, но не провели предметной беседы. Администрация президента Джо Байдена огорчена решением Пекина отказаться от диалога, но винить Белый дом может только себя.

Так, ещё в 2018 году правительство США ввело санкции против Ли Шанфу, который тогда отвечал за закупки оружия, в частности за покупку у РФ боевых самолётов и систем противоракетной обороны. Учитывая, что в Поднебесной дали понять, что шансов на встречу мало, пока Вашингтон сохраняет санкции в отношении политика, Байден мог бы и отменить их, тем более, что меры явно не сработали: военные связи Китая и РФ остаются тесными. Однако Байден делать этого не стал, вероятно, опасаясь показаться недостаточно жёстким по отношению к Китаю.

И это лишь один из немногих примеров того, как зависимость Соединённых Штатов от санкций вышла из-под контроля и вредит стране. По оценкам министерства финансов, в конце 2021 года ведомство ввело санкции против 9421 организации и физических лиц, что примерно на 900% больше, чем за последние 20 лет. В 2022 году министерство финансов добавило 2549 новых санкций, а исключило из списка лишь 225. Это означает, что по состоянию на начало этого года под санкциями США находилось почти 12 тыс. субъектов. Большинство последних введённых санкций касаются России, но американские ограничительные меры распространяются на самые разные страны — от Афганистана до Зимбабве.

Более того, правительство США всё чаще использует экспортный контроль, тарифы и проверку иностранных инвестиций в качестве фактической формы коммерческих санкций. Например, министерство торговли недавно ужесточило контроль за экспортом микросхем в Китай — к сильному недовольству Пекина.

По словам Бута, зачастую объекты американских санкций «заслуживают порицания», но всё же неясно, какой в них толк, если он вообще есть. Исследование, проведённое Институтом мировой экономики Петерсона, показало, что односторонние санкции США в период с 1970 по 1997 год достигали своих целей только в 13% случаев и обходились американской экономике в $15—19 миллиардов ежегодно. За прошедшие годы расходы, связанные с санкциями, только возрастали по мере расширения их применения, но они не стали более успешными. Во многих случаях — как в ситуации с министром обороны Китая — они оказываются контрпродуктивными.

Кроме того, чрезмерное использование санкций побуждает торговых партнёров Вашингтона искать других союзников и альтернативы доллару. Это может подорвать геополитическое и экономическое влияние США, предупреждают эксперты.

Среди прочего американские ограничительные меры оказались неэффективными в случаях с Кубой, Северной Кореей, Мьянмой, Венесуэлой, Сирией, Йеменом, Никарагуа и Ираном. Масштабные санкции против РФ хотя и нанесли ущерб, но не такой большой, как ожидалось. Что ещё более важно, они не помещали Кремлю продолжать спецоперацию на Украине.

«Это не аргумент в пользу полного отказа от санкций — иногда лучшей альтернативы нет, — но Вашингтону следует быть гораздо более осторожным и продуманным в их применении», — пишет Бут в статье для The Washington Post. Однако, сетует автор статьи, сейчас большинство американских санкций имеют расплывчатые и амбициозные цели, длятся долгое время и не пользуются широкой международной поддержкой.

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