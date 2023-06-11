Die Welt – арестованные в Германии «граждане рейха» собирались казнить предателей по законам военного времени

Немецкая полиция провела обыски в штаб-квартире террористической группы так называемых граждан рейха, которые планировали совершить переворот в Германии, пишет Die Welt. И нашла там массу странных предметов, в частности документ, в котором говорится о создании военного трибунала для вынесения «смертных приговоров» тем, кто разглашал тайну о целях группы. Также сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте боеприпасы, эзотерическую литературу и спутниковый телефон, завёрнутый в алюминиевую фольгу.



AP

В декабре в Германии по подозрению в планах совершить переворот была задержана террористическая группа так называемых граждан рейха, которыми руководил 71-летний принц Хайнрих Рейсс (Генрих XIII), пишет Die Welt. Теперь в ходе обысков полиция обнаружила в штаб-квартире злоумышленников документ, в котором говорится о применении по отношению к предателям «драконовских наказаний». Тем, кто нарушал свою обязанность хранить тайну о целях группы, выносился «смертный приговор». Решение принимал и приводил в исполнение специальный военный трибунал.

В качестве штаб-квартиры злоумышленники использовали охотничий замок Рейсса в городе Бад-Лобенштайн в земле Тюрингия. Там наряду с 1034 патронами полиция обнаружила ряд странных предметов. К примеру, эзотерический труд с заголовком: «Изумрудные скрижали Тота Атланта», сургуч для запечатывания конвертов и спутниковый телефон, завёрнутый в алюминиевую фольгу, видимо, для защиты от прослушки. К тому же некоторые улики свидетельствуют о связях группы с Россией, в частности документы по счетам Сбербанка и приглашение от российского консульства в Лейпциге. Эти предметы были найдены в комнате в башне.

В северной части большого парка при замке, недалеко от загона с ламами, сотрудники правоохранительных органов обнаружили золотую пирамиду со стульями и раскладной кроватью. На стенах висели записки с иероглифами, заламинированные «декреты» принца Рейсса, а также снова эзотерическая материалы. Федеральная прокуратура Германии обвиняет принца Рейсса в создании террористической ячейки с целью совершения насильственного государственного переворота.

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