 

Die Welt – арестованные в Германии «граждане рейха» собирались казнить предателей по законам военного времени

11.06.2023, 2:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Немецкая полиция провела обыски в штаб-квартире террористической группы так называемых граждан рейха, которые планировали совершить переворот в Германии, пишет Die Welt. И нашла там массу странных предметов, в частности документ, в котором говорится о создании военного трибунала для вынесения «смертных приговоров» тем, кто разглашал тайну о целях группы. Также сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте боеприпасы, эзотерическую литературу и спутниковый телефон, завёрнутый в алюминиевую фольгу.


AP

В декабре в Германии по подозрению в планах совершить переворот была задержана террористическая группа так называемых граждан рейха, которыми руководил 71-летний принц Хайнрих Рейсс (Генрих XIII), пишет Die Welt. Теперь в ходе обысков полиция обнаружила в штаб-квартире злоумышленников документ, в котором говорится о применении по отношению к предателям «драконовских наказаний». Тем, кто нарушал свою обязанность хранить тайну о целях группы, выносился «смертный приговор». Решение принимал и приводил в исполнение специальный военный трибунал.

В качестве штаб-квартиры злоумышленники использовали охотничий замок Рейсса в городе Бад-Лобенштайн в земле Тюрингия. Там наряду с 1034 патронами полиция обнаружила ряд странных предметов. К примеру, эзотерический труд с заголовком: «Изумрудные скрижали Тота Атланта», сургуч для запечатывания конвертов и спутниковый телефон, завёрнутый в алюминиевую фольгу, видимо, для защиты от прослушки. К тому же некоторые улики свидетельствуют о связях группы с Россией, в частности документы по счетам Сбербанка и приглашение от российского консульства в Лейпциге. Эти предметы были найдены в комнате в башне.

В северной части большого парка при замке, недалеко от загона с ламами, сотрудники правоохранительных органов обнаружили золотую пирамиду со стульями и раскладной кроватью. На стенах висели записки с иероглифами, заламинированные «декреты» принца Рейсса, а также снова эзотерическая материалы. Федеральная прокуратура Германии обвиняет принца Рейсса в создании террористической ячейки с целью совершения насильственного государственного переворота. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Обозреватель WP – американские санкции не только неэффективны, но и контрпродуктивны

11.06 / Почему необходимо закрывать окна на ночь – ответ экспертов

11.06 / France 24 – «Надежда» оправдала своё название — в Колумбии спасли детей, которые провели 40 дней в джунглях

11.06 / Как вычислить мошенника по разговору

10.06 / Андрей Малахов описал момент смерти не вышедшего из комы отца

10.06 / Звезда “Дома-2” готовится к выскабливанию из своего тела мертвого ребенка

10.06 / Риелтор предсказал падение цен на недвижимость в России

10.06 / Идеальная кожа и широкие стрелки: Утяшева назвала тенденции летнего макияжа

10.06 / Восхищенные взгляды обеспечены: Самая трендовая одежда лета 2023

10.06 / Марат Башаров советует рецепт: овощи на гриле в маринаде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика