 

Почему необходимо закрывать окна на ночь – ответ экспертов

11.06.2023, 2:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многие люди предпочитают спать с открытыми окнами в теплое время года. Зачастую так намного легче переносить жаркие ночи и приятнее просыпаться утром. Однако мало кто догадывается, что решение открыть на время сна окна может обернуться серьезными проблемами.

Германские ученые из Университета Иоганна Гутенберга провели исследование, в ходе которого выяснилось, что окна в ночное время лучше держать закрытыми. В противном случае в квартиру проникает слишком много посторонних звуков, к которым в это время особенно чувствителен головной мозг.

Если оставлять окна открытыми на ночь, нервная система не сможет успокаиваться и будет находиться в состоянии стресса. Это приведет к тому, что уровень гормона стресса в организме возрастет. Постоянная выработка кортизола может обернуться проблемами в виде высокого уровня холестерина или повышенного артериального давления.

По мнению ученых, рисковать своим здоровьем, открывая окна на ночь, не стоит даже самым жарким летом. Особенно серьезно к этому предупреждению стоит отнестись жителям домов, которые расположены рядом с многополосными дорогами и шумными трассами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / France 24 – «Надежда» оправдала своё название — в Колумбии спасли детей, которые провели 40 дней в джунглях

11.06 / Как вычислить мошенника по разговору

10.06 / Андрей Малахов описал момент смерти не вышедшего из комы отца

10.06 / Звезда “Дома-2” готовится к выскабливанию из своего тела мертвого ребенка

10.06 / Риелтор предсказал падение цен на недвижимость в России

10.06 / Идеальная кожа и широкие стрелки: Утяшева назвала тенденции летнего макияжа

10.06 / Восхищенные взгляды обеспечены: Самая трендовая одежда лета 2023

10.06 / Марат Башаров советует рецепт: овощи на гриле в маринаде

10.06 / 40 дней без Юдашкина: как дочь кутюрье переживает утрату

10.06 / Певица Нюша сделала признание о нежданной беременности и непростых родах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика