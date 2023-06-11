Как вычислить мошенника по разговору

Из года в год телефонные мошенники изголяются и придумывают новые хитрости для выманивания денег у простых россиян. В последнее время даже подготовленному человеку трудно отличить по телефонному разговору мошенника от реального специалиста.

Порой злоумышленники представляются сотрудниками банка, представителями проавоохранительных органов или сразу угрожают своей жертве, чтобы ввести ее в ступор. Главной целью таких людей являются персональные данные, с помощью которых злодей получает доступ к счетам, картам и личным кабинетам гражданина.

Как правило, номера телефонов и другие данные мошенники получают из баз данных интернет-магазинов и служб доставки. Руководитель проекта “КиберМосква” Григорий Пащенко рассказал, как уберечь себя от мошенников в таком случае. По словам специалиста, нужно менять свое имя на другое при регистрации на разных сайтах. Кроме того, для таких услуг можно и вовсе использовать другую сим-карту. Тогда при разговоре мошенник сразу выдаст себя, назвав вас чужим именем.

Если мошенник звонит от лица родственника, его можно вычислить по поиску в интернете. Вбейте номер, по которому звонит человек, в поисковик. Часто номера с подозрительным трафиком уже установлены поисковиками.