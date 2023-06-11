Стиль “помидорка” в тренде: что это такое и какие вещи помогут примерить новый оригинальный образ

Стиль «помидорки» – это тренд, основанный на определенном архетипе девушки, который, по иронии судьбы, очень против трендов. Девушка-помидорка — типичная европейка. Жеманные топы с принтами фруктов, минимум гламура — основные особенности такой причудливой концепции. По сути, эстетика европейского лета такая же непринужденная, как и сама девушка-помидор.

Вирусный тренд

Вы все еще в замешательстве? В соцсетях есть множество видео на тему этого вирусного тренда в европейском стиле. Одна из пользовательниц интернета сняла ролик, в котором классифицировала девушек-помидорок как обладательниц терракотово-коричневых ногтей, старинных золотых украшений, блузок с оборками и множества кирпично-красных туфель.

Если вы ищете новую эстетику этим летом, то тренд может быть для вас, независимо от того, отдыхаете ли вы в Европе или нет. Придерживаться его достаточно легко, если знать основные правила.

Цветовая палитра ограничена

Цветовая палитра девушки-помидорки состоит из белого, светло-желтого, томатно-красного, приглушенного листового зеленого и коричневого или золотого для аксессуаров.

На самом деле очень легко создать летний капсульный гардероб, основанный на эстетике нового трендового стиля, благодаря определенным цветам и основным предметам одежды. Например, льняное платье в паре с сандалиями и коричневым ремнем — это простой пример наряда девушки-помидорки (бонусные баллы, если ваша красная большая сумка сделана из лозы).

Если вам не подходит ярко-белое, то бледно-желтая рубашка, накинутая поверх белой майки и льняных шорт, — еще одна классика, особенно если у вас есть зеленая сумка, чтобы завершить образ.

В качестве аксессуаров используйте только простое золотое ожерелье (желательно переданное от родственника) или несколько золотых сережек-гвоздиков.

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Девушка-помидорка расслаблена, но обладает утонченным вкусом. Она никогда не смотрит на все вышеперечисленное, но ее наряды всегда тщательно подобраны, поэтому платья являются популярным выбором наряда.

Ваши волосы также должны выглядеть небрежно, поэтому никаких сложных причесок или замысловатых косичек. Волосы, оставленные естественными, собранные в свободный пучок или небрежно заплетенные в косы — наиболее удачные варианты.

Внимание не только на одежду

Помимо одежды и прически, у девушки-помидорки есть определенные интересы. Она вдохновлена ​​винтажной эстетикой, поэтому вы никогда не застанете ее за просмотром современного фильма или за чтением новой книги. Она предпочитает потрепанные книги в мягкой обложке и песни в стиле ретро, звучащие по радио.

В соответствии со своим названием, тренд девушки-помидорки также означает, что вы также должны есть много помидоров, наряду с другими красными фруктами или ягодами, такими как клубника и малина. Все блюда должны сопровождаться деревенским хлебом, оливковым маслом и другими итальянскими деликатесами.

Конечно, как и в случае с любой эстетикой, вы никогда не должны менять весь свой гардероб, чтобы соответствовать стилю. Тем не менее, нельзя отрицать, что мечтательный романтизм эстетики девушки-помидорки имеет определенную привлекательность. Возьмите то, что вам больше всего нравится из тренда, и внедрите его в свою жизнь, чтобы создать беззаботное настроение этим летом.