 

Мнение: Факты о гомосексуализме, которых вы не знали

11.06.2023, 0:10, Разное
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Галковский срывает покровы:

“Человек устроен смешно – ну так получилось. «Жертва взрывного характера эволюции». Например, сношения через задний проход нефизиологичны, ибо провоцируют геморрой и развитие гнилостных инфекций. Но зато (и это медицинский факт) у гомосексуалистов практически не бывает простатита, а значит, в определенной степени мужской организм как раз РАССЧИТАН на однополое спаривание. То есть однополая любовь в той или иной степени естественна для человека – на что указывает и гарантированное удовольствие мужчин от анального секса, что побуждает врачей массировать предстательную железу (единственную железу, которая в таком массировании нуждается) так, чтобы специально причинять боль и не поставить пациента в неловкое положение или – хуже того, – развратить”.
http://galkovsky.livejournal.com/268812.html

А врачи-то какие негодяи, оказывается! Лишают пациентов удовольствия, причем НАРОЧНО. Ай-яй-яй… (2017)

Источник: Размышления вольного социолога


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