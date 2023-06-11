Мнение: Факты о гомосексуализме, которых вы не знали

Галковский срывает покровы:

“Человек устроен смешно – ну так получилось. «Жертва взрывного характера эволюции». Например, сношения через задний проход нефизиологичны, ибо провоцируют геморрой и развитие гнилостных инфекций. Но зато (и это медицинский факт) у гомосексуалистов практически не бывает простатита, а значит, в определенной степени мужской организм как раз РАССЧИТАН на однополое спаривание. То есть однополая любовь в той или иной степени естественна для человека – на что указывает и гарантированное удовольствие мужчин от анального секса, что побуждает врачей массировать предстательную железу (единственную железу, которая в таком массировании нуждается) так, чтобы специально причинять боль и не поставить пациента в неловкое положение или – хуже того, – развратить”.

http://galkovsky.livejournal.com/268812.html

А врачи-то какие негодяи, оказывается! Лишают пациентов удовольствия, причем НАРОЧНО. Ай-яй-яй… (2017)