 

Андрей Малахов описал момент смерти не вышедшего из комы отца

10.06.2023, 23:40, Новости дня
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Российский телеведущий Андрей Малахов всегда жизнерадостный, энергичный и улыбчивый, таким его привыкли видеть все. Мало кто помнит его в периоды грусти и печали. На днях в эфире одного из выпусков его программы “МАЛАХОВ” на “России 1” случился как раз такой редкий момент, когда Малахов рассказал о тяжелой утрате родного человека.

Андрей Малахов потерял отца в марте 2006 года. Тогда ведущий был в командировке в Австралии, где открывал пункт телевещания. По телефону ему сообщили о госпитализации и тяжелом состоянии отца, после чего Малахов тут же купил билет и полетел в Мурманск.

Когда Андрей Малахов прилетел, отец был в коме. Ведущий позвал священника и провел у постели родителя все время. Он разговаривал с ним и молился, но сердце отца остановилось прямо на глазах у ведущего. Отец так и не вышел из комы, но словно ждал тогда, чтобы сын приехал с ним попрощаться, и лишь тогда ушел.

“Тяжело и непросто для мальчика понять, что общение и часть жизни закончена”, – признался Андрей Малахов.

Ведущий добавил, что только после рождения своих детей он по-настоящему понял, насколько важен для ребенка отец и его роль в семье. Тогда он стал проводить с ребенком много свободного времени, разговаривать на разные темы и давать ему как можно больше знаний.


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