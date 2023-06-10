 

Звезда “Дома-2” готовится к выскабливанию из своего тела мертвого ребенка

10.06.2023, 23:40, Новости дня
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Звезда “Дома-2” Лиза Полыгалова недавно обрадовала поклонников новостью о беременности. Блогер забеременела от бывшего парня Ивана Барзикова, с которым уже рассталась, но решила оставить ребенка.

Неделю назад Лиза Полыгалова устроила гендер-пати, на которое пригласила других участников “Дома-2”, а также ее бывшего и нынешнего возлюбленных. Звезды устроили настоящий праздник. Однако вскоре все изменилось в худшую сторону.

Полыгалова узнала, что на 15 неделе беременности развитие плода неожиданно замерло, хотя все шло хорошо. Это шокировало и выбило звезду шоу “Дом-2” из колеи. Она с ужасом рассказала о случившемся своим подписчикам. В своем телеграм-канале она опубликовала видео, на котором рыдает и рассказывает подробности случившейся трагедии.

“Нашего Левы больше нет с нами. Он пришел… многое изменил и ушел. Мне очень больно, но на то воля Бога. Я жду тебя, сын, назад, когда тебе будет суждено вернуться”, – рассказала Лиза Полыгалова в своем аккаунте.

Также она отметила, что ей еще предстоит процедура выскабливания, так как замерший плод все еще оставался в ее утробе. Подписчики как могли поддержали безутешную несостоявшуюся мать.


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