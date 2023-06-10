Француженки, просьба подвинуться: особенности стиля итальянской девушки – главного тренда лета 2023

Пришло время попрощаться с нашими любимыми джинсами мом и достать из шкафа женственные вещи, потому что стиль итальянской девушки возвращается в моду летом-2023. Итальянская культура посвящена «сладкой жизни», поэтому беззаботное отношение — идеальный способ передать эту средиземноморскую эстетику.

Длина миди

Вещи длины миди не только идеально подходят для лета, но и прекрасно дополнят любой повседневный образ. Будь то хлопковое или атласное платье-миди или юбка, оно придаст вам изысканный и изящный вид. Миди универсален для всего, что может потребоваться в ваших итальянских путешествиях.

Эспадрильи

Эспадрильи бывают разных стилей, и хотя они происходят из Испании, несколько брендов разрабатывают и производят их в Италии. Этим летом эспадрильи идеально сочетаются с любым образом или одеждой, гарантируя при этом удобство для ваших ног. В такой обуви вы можете отправиться и на пляж, и на прогулку по городу. Даже если будет брусчатка, ваши ноги никак не пострадают, и вы не почувствуете никакого дискомфорта.

Одежда из струящихся тканей

Итальянская эстетика невозможна без одежды из струящейся, легкой, воздушной ткани, которая грациозно развевается на ветру. Блузки или платья являются предпочтительными при создании летнего образа. Выберите одежду немного больше по размеру, чтобы придать дополнительную подвижность. Если хотите следовать тренду тихой роскоши, тогда выбирайте одежду из натурального дышащего материала, и желательно белого цвета.

Цитрусовые принты

Италия известна своими цитрусами, как в еде, так и в моде. Выбирая смелые принты для итальянского лета, обратите внимание на лимоны. Даже если принты вам не по душе, вы все равно можете внести тонкие детали, выбрав украшения или аксессуары в форме цитрусовых. Например, это может быть кулон или сумочка. Такие аксессуары станут идеальным дополнением к летнему образу, добавят экстравагантности и подчеркнут вашу индивидуальность.

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Соломенная шляпка

Летом не стоит пренебрегать защитой от солнца. Обязательно используйте такой аксессуар как соломенная шляпка. Он больше соответствует итальянской эстетике, нежели бейсболка.

Жилет

Если на улице станет прохладно, вы всегда можете дополнить свой наряд легким жилетом с принтом, чтобы добавить ярких красок. Создайте смелую эстетику с легким жилетом с набивным рисунком, или создайте более современный и шикарный образ с полностью черной одеждой.

Романтические детали

Как и французский стиль, итальянская эстетика состоит из мягких и женственных деталей, которые придают вашему образу европейский шарм. Оборки и детали с открытыми плечами идеально подходят для создания легкого и воздушного образа. Такие ткани, как атлас или шелк, и вырезы в виде сердечек добавят элемент романтики в ваши наряды.

Яркие оттенки

В отличие от тихой роскоши, стиль итальянской девушки состоит из ярких красок, которые будут сиять под летним солнцем. Яркие оранжевые, желтые и зеленые оттенки — это лишь некоторые из оттенков, которые могут добавить вашему образу идеальную итальянскую атмосферу.