 

Нежаркие летние наряды с джинсами: секреты создания модных образов

10.06.2023, 23:25, Разное
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Джинсы являются основным элементом гардероба, а деним позиционируется как одна из ведущих тканей на лето 2023 года наряду со льном и связанными крючком вещами. Вдохновляемся изысканными и нежаркими летними образами.

С блузой

Для создания утонченного образа рекомендуется сочетать джинсы с укороченной блузкой и мюлями на каблуке, украшенными драгоценными камнями. Отдавайте предпочтение широким джинсам либо бананам, которые сужаются книзу.

С жилетом

Жилеты в тренде, и их смело можно сочетать с мешковатыми джинсами. Подойдут и бойфренды. Внизу штанин можно сделать отвороты, чтобы укоротить брюки. Добавьте к наряду босоножки на шпильках.

С рубашкой оверсайз

Джинсы необязательно должны быть синими или голубыми. Можно также рассмотреть белый деним. Джинсы по типу кюлотов или палаццо вы вполне можете комбинировать с рубашкой оверсайз любого цвета. Например, трендового зеленого.

С черной рубашкой

Для создания более сдержанного образа используйте черную рубашку: хорошо, если будет деталь в виде воротника-стойки. Такой верх хорошо смотрится с низом в виде синих джинсов. Чтобы добавить больше женственности, сочетайте такую одежду с босоножками на каблуках.

С черной футболкой

Сочетание черного и белого в моде независимо от сезона. Поэтому вы можете смело носить черную базовую футболку и белые джинсы. Дополните образ обувью черного цвета.

Цветные джинсы

Нужен яркий образ? Рассмотрите джинсы яркого цвета, а можно и с принтом. Сочетайте их с ярким верхом. Например, хорошо смотрится микс оранжевого и фиолетового.

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С кимоно

Очень трендовая вещь в этом сезоне. Ее можно носить и на пляже, и включать в уличный образ. Длинное кимоно в сочетании с джинсами – прекрасное решение для возрастных женщин или тех, кто хочет спрятать пышные формы.

С укороченным блейзером

Хороший офисный лук получается, если сочетать джинсы прямого кроя с укороченным блейзером. Дополните образ удобной обувью с закрытым носком. Например, это могут быть мюли, сабо или просто балетки и лоферы. Не забудьте взять с собой сумочку, желательно в тон к обуви.

С майкой

Если нужно создать неформальный расслабленный образ, тогда надевайте рваные джинсы с майкой без принта. В такой одежде вы можете отправиться на шопинг, прогулку с друзьями. Если хотите в таком наряде сходить на свидание, то будет правильнее добавить нотку элегантности в виде соответствующей обуви. То есть, вместо босоножек на плоском ходу или кроссовок надеть обувь на каблуках.


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