Мнение: Путин о военной классике

После встречи с главами зарубежных делегаций, принимавщими участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. Рассказал и «о ситуации в зоне проведения специальной военной операции».

Дословно:

«….можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. Об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. Первое.

Второе. Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь.

Бои, как я сказал, интенсивные продолжаются пять дней. Например, за вчерашние сутки, позавчерашние сутки – за двое суток предыдущих – они были очень интенсивными и ни на одном из участков противник успеха не имел».

«…За эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима. Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному – это классика. Но в данном случае это значительно превышает классические показатели. Я сейчас не буду воспроизводить эти цифры, но они впечатляют».

Отсюда

Удивило высказывание Путина про «потери войск украинского режима», про классику –«примерно три к одному – это классика».

Знал об этой классике еще со времен учебы в Казанском танковом. Но услышать эти слова от Путина – было неожиданно.

В последние месяцы, когда читал про огромные потери Украины, к примеру, в Артемовске-Бахмуте, мне казалось, что военная классика о потерях во время наступлений, не касается российской армии.

Или все-таки мне правильно казалось? И Путин говорил о потерях в наступлении армии любой другой страны мира, но только не России?

Фотография отсюда

—