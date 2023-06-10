 

Идеальная кожа и широкие стрелки: Утяшева назвала тенденции летнего макияжа

10.06.2023, 22:22, Новости дня
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Гимнастка и телеведущая Лейсан Утяшева уже давно ведет свой личный блог, где общается с подписчиками. Однако, в последнее время она взяла тенденцию на то, чтобы не просто выкладывать подробности личной жизни, но и становиться все более полезной своим поклонникам.

Именно таким и оказался последний пост, который Утяшева разместила в своем Телеграм-канале. В публикации женщина назвала тенденции летнего макияжа, один из которых следует выбрать тем девушкам, которые хотят даже марафет навести в соответствии с последними модными веяниями.

На первое место Ляйсан Утяшева поставила макияж в стиле “старых денег” – элегантный, сдержанный. Его составляющими являются идеальная кожа, свежесть, отсутствие как ярких акцентов, так и следов усталости.

Следует за ним “макияж русалки”: много сияния, влажные текстуры и средства с блестками. Так же на коне позволит оказаться повтор образа главной героини сериала “Идол”: черная подводка для глаз, темный карандаш для губ в сочетании с более светлой помадой.

На последнем, но не по привлекательности месте гимнастка поставила макияж в практически египетском стиле. Почувствовать себя настоящей царицей помогут широкие стрелки, которые, по словам Ляйсан Утяшевой, уже были продемонстрированы на крупнейших модных показах.


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