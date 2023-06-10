 

Бритая пикси – свежий летний тренд лета: особенности самой модной прически сезона

10.06.2023, 22:05, Разное
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Бритая пикси – это самая экстравагантная и новаторская версия стрижки пикси, позволяющая создать индивидуальный образ. Осмелитесь ли вы на такую неоднозначную прическу, чтобы выделиться из толпы и получить полную свободу для самовыражения?

Особенности стрижки

Если у вас стрижка пикси, и вы хотите придать ей более современный и стильный вид, идеальным вариантом может стать вариация «бритая пикси». Это такая прическа, где внешние слои, более длинные или короткие, сочетаются с выбритыми внутренними слоями, что приводит к резкому контрасту между локонами разной длины. Получается более непринужденная и молодежная вариация пикси, нежели в традиционной версии.

Это может быть пикси с андеркатом, где выбриты волосы в височных зонах сбоку, а также на затылке. Контраст воплощается в каждой стрижке по-своему, будь то эффектная длина, челка или боковой пробор. Подберите вариант, который вам нравится и подходит больше всего.

Кому подходит

Бритая пикси — стрижка, которая выглядит по-разному, поскольку каждый выбирает, где именно и насколько сильно состричь локоны. Таким образом, если у вас круглое лицо, то вам больше подойдет пикси с объемом на макушке, с длинными бакенбардами и асимметричной челкой, ниспадающей до подбородка. Если у вас квадратное лицо, то ваш вариант – прическа с длинной и косой челкой, закрывающей виски.

Для треугольного лица предпочтительнее короткая стрижка «бритая пикси» с объемом у висков. Можно дополнительно оставить бакенбарды: так будет даже лучше. При наличии формы лица в виде перевернутого треугольника лучше всего смотрится длинная стрижка пикси. Если добавить короткую детскую челку, то можно получить настоящий вау-эффект.

Если у вас лицо сердцевидной формы, то вам подойдет пикси, где передние локоны короче задних и с челкой типа маллет.

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Как понять, подходит ли прическа

Есть проверенный способ, с помощью которого можно проверить, идут ли вам короткие волосы. Он состоит в использовании правила 5,7 сантиметров. Для этого необходимо измерить расстояние от мочки уха до угла нижней челюсти, чтобы определить. Если мерка не превышает этой длины, короткие волосы будут вам идти. В противном случае лучше остановить свой выбор на локонах средней длины.

Также, если вы хотите узнать, какой тип стрижки пикси вам идеально подходит, лучше всего ознакомиться со своими особенностями и проанализировать пропорции лица, чтобы достичь баланса и получить более гармоничный стиль. В этом случае было бы целесообразно обратиться за советом к своему парикмахеру.

Креативные идеи

Независимо от того, блондинка вы, брюнетка или шатенка, при наличии такой трендовой прически вы сможете презентовать очень стильный и современный лук.

Вы также можете рассмотреть варианты различного окрашивания. Добавьте эксцентричности, перекрасив волосы в яркий цвет. Например, в розовый или в фиолетовый.

Если красота для вас заключается в естественности, тогда для оригинальности слегка осветлите концы самых длинных прядей, если вы шатенка или брюнетка. Пусть появится контраст между темными корнями и светлыми кончиками.


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