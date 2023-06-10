“Чтобы пришло счастье, нужно трудиться, а не только верить”: Тамара Глоба о гороскопах, астрологии и любви

Тамара Глоба — один из самых известных астрологов нашей страны. Она стала развиваться в той сфере несколько десятков лет назад, когда еще не было повального увлечения предсказаниями по звездам, как это наблюдается сейчас. Сейчас Глоба продолжает составлять гороскопы, делать прогнозы на будущее по звездам. Также она обучает всех желающих астрологии, преподавая в своей астрошколе.

Об астрологии

Глоба считает, что астрология — то действительно наука, и даже больше, чем некоторые другие прикладные науки. «Здесь эмпирическим путем мы идем от факта к доказательству. Влияние планет, влияние событий, аспектов планетарных…. Сколько бы ни двигались планеты, они почти никогда не повторяются вообще».

Вот что астролог рассказывает о том, почему у представителей всех знаков есть что-то общее и в то же время каждый человек индивидуален: «Знак зодиака – это как национальность. Есть определенные черты характера: одним присуще одни, другим другие. Точно так же и 12 знаков зодиака. Но даже среди них есть как минимум четыре типа, которые говорят о правителях или о силе экзальтации».

Глоба отмечает, что звезды «склоняют, но не обязывают», то есть любой прогноз не является приговором. Все равно судьба зависит от самого человека. Просто, разбираясь в астрологии, можно много, от чего себя предостеречь.

О гороскопах

По словам Глобы, многие общие гороскопы, которые люди слышат по тв или читают в интернете, на самом деле составляются не профессионалами: «Многие вещи пишут люди, которые ничего не знают об астрологии. Они просто где-то начитались. А многие вещи пишут журналисты. Они честно в этом признаются».

Также Глоба жалуется, что недобросовестные люди используют ее имя: «Часто выбрасывают якобы от моего имени в Сеть целую кучу прогнозов, которые ко мне не имеют никакого отношения. Мол, там вот четыре знака, они обогатятся или еще что-то, и после этого какой-то амулет предлагают купить. Но это же глупость ужасная. Как можно полагаться на то, что ты купишь у какого-то там ну условно грязного мужика и к тебе придет счастье и деньги? Нужно же работать».

О мошенниках

«Астролог, который воистину занимается своим делом, никогда не будет вредить другому человеку. Потому что он знает, что такое законы кармы, он знает, что это обязательно вернется, и это может вернуться очень серьезно, по всем параметрам. Поэтому, если человек реально занимается астрологией, а не жулик, он не будет жульничать на основе астрологии», – считает Глоба.

Тамара Глоба дала советы, как отличить настоящего астролога от мошенника. Можно попросить астролога назвать асцендент, положение планет и поинтересоваться, что они дают. Также можно попросить астролога рассказать что-то о вашем детстве (факты, которые не знают люди из вашего окружения). Также можно попросить предсказать события ближайшего будущего. Если прогноз не сбудется, значит, вы имеете дело с аферистом или непрофессионалом.

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Глоба утверждает, что невозможно научиться астрологии быстро. Она предупреждает: не верьте людям, которые говорят, что через пару занятий, заплатив энную сумму денег, вы станете опытным специалистом в данной сфере. Это невозможно.

О важности интуиции для астролога

Астрологи делают прогнозы на будущее с помощью точных подсчетов. Однако Глоба говорит, что одной математики здесь мало. «Математика – это образно-символическая система. Уже само по себе это говорит, что требуется творческий подход. Для того чтобы планеты оценить, ты должен их оценивать не только логически. Было бы очень просто, если бы все складывалось только линейным путем. Но есть и предвидение, есть моменты, когда происходит развилка: человек должен сделать выбор. И таким образом ты должен понять, какой выбор к чему приведет. Кроме этого выбора, существует еще интуиция, которая должна подсказать. Символов-то очень много. Поэтому, исходя из счета, ты должен понять, к какой момент все-таки сложится вот этот минус и плюс, в какой момент произойдет ситуация которая должна сложиться», – поясняет астролог.

О любви

«Любви неподвластно ничего, она самая главная в этом мире. Она действительно и богов захватывает, и ради любви совершаются и преступления, и, наоборот, подвиги, поэтому это то, что владеет человеком», – отмечает Глоба. Вот, почему гороскопы об астрологической совместимости не всегда являются эффективными. И даже если наблюдается идеальное совпадение, то не факт, что между людьми произойдет та самая «химия».

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О негативных предсказаниях

Глоба отмечает, что в гороскопах можно иногда увидеть, когда умрет человек и при каких обстоятельствах. Вот только узнавать эту информацию или нет, решает сам клиент. Астролог может предоставить такие данные только по запросу клиента. Из своей практики Глоба знает, что далеко не все люди хотят знать дату и обстоятельства своего ухода в мир иной. А вот сама астролог подобную информацию о себе знает, она ей интересна.

О детях

Глоба не считает, что ее дети являются представителями “золотой молодежи”. Она отмечает, что воспитывала ребят сама, поэтому вместе они пережили разные времена, в том числе и период безденежья. Ведь профессия астролога далеко не всегда была прибыльной. Сыну приходилось быть настоящим мужчиной в семье, потому он вырос ответственным человеком.

О прогнозах на будущее

Глоба предсказывает, что в июне путешествия принесут максимальную пользу Девам. Причем наиболее удачным является первая половина месяца.

Если говорить глобально наперед, то астролог дает следующие прогнозы: «Этот год довольно трудный. Он принесет много сумбура. Но, несмотря на этот сумбур, трудности, для многих людей это период начал и начинаний. Много шансов реализовать то, что вы умеете и реализовать то, что вы еще не делали никогда. Поэтому смело двигайтесь вперед. Мы все это преодолеем, выживем и построим новый мир. Условно вообще год очень интересный, успешный, он дает возможности самые разные для продвижения».

Глоба дает весьма оптимистичный прогноз на ближайшие пару десятилетий: «Последующие 20 лет мы будем открывать границы. Это период, когда люди будут путешествовать по миру. Произойдет такое смешение на разных уровнях, что уже, собственно, и делить-то нечего: только спасать друг друга, Землю и взгляды друг друга».