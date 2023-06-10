Мнение: Билл Гейтс советует веселиться, ограничение числа микрозаймов и предустановка РуСтора на смартфонах

1. В Школе Капитализма я рассказываю о планах Билла Гейтса и о лёгком способе миллиардера огорчить. Цитирую из начала поста (ссылка):



Билл Гейтс посоветовал американским студентам больше веселиться и отдыхать. И действительно, если мы прочтём оригинал речи миллиардера, мы обнаружим там ожидаемое — будьте хорошими, заботьтесь о природе, следуйте повесточке и особо не перенапрягайтесь. Вам не надо превозмогать, побеждать и достигать. Задача вашего поколения — сокращать разрыв между бедными и богатыми, а также способствовать прогрессу во всём мире.



Господин Гейтс принадлежит к известному кругу лиц, которых слушать надо разве что для того, чтобы поступить в точности наоборот. У него не такая плохая репутация, как у Джорджа Сороса, но суть его идей та же, так как он состоит в том же неформальном клубе: планета перенаселена, поэтому миллиардерам нужно воспитать поколение радужных снежинок, которое будет покорно вымирать, не пытаясь подняться из своей кредитно-шэринговой бедности в высшие классы. «У вас ничего не будет, и вы будете счастливы».



Будущее, которое эта группа влиятельных людей готовит простому населению, выглядит примерно так. В собственности нет ничего: ни дома, ни машины, ни даже одежды. В качестве жилья — койка в коливинге. Транспорт — прокатный велосипед. Одежда — что-нибудь из секонд-хенда, которое потом, когда надоест, ещё раз сдаётся в секонд-хенд. Еда — соя с жареными тараканами, фабрично обработанная таким образом, чтобы иметь нарядный вид и вкус натуральной еды. Семьи, вероятно, нет вовсе, так как «пробуждённый» предпочитает блуд или радугу, а вдобавок к этому является чайлдфри…

2. В Госдуме предложили не только ограничить максимальный процент, который взимают со своих клиентов микрофинансовые организации, но и поставить верхнюю планку по числу микрозаймов (ссылка):



Центробанку предложили меры по защите заемщиков микрофинансовых организаций (МФО). В частности, ввести ограничение на выдачу микрозаймов — не более двух-трех на одного человека, проводить проверку платежеспособности заемщиков, долговой нагрузки. Такую инициативу за подписью депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Александра Аксененко направили в ЦБ. С копией документа ознакомились «Известия».

Банк России получил инициативы по изменению законодательства, сообщили «Известиям» в ЦБ. Там добавили, что регулятор рассмотрит в установленном порядке.

Депутаты ранее уже предлагали ввести полный запрет МФО, но есть риск, что эти организации уйдут в теневой сектор. Сфера микрофинансирования населения по-прежнему остается крайне уязвимой, считают авторы инициативы. Действующие сегодня ограничения, как, например, обязательное получение лицензии ЦБ, установление ставки 1% в день (не более 365% в год), а также лимит максимальной суммы переплаты по займу (учитывая проценты, штрафы, пени) не выше 150% от изначальной суммы, можно считать недостаточными, говорится в письме.

Обратите внимание на третий абзац. Да, запретить МФО несложно. Однако получится как с сухим законом — на место нынешних легальных структур придут нелегальные. Ещё одна мафия нам в стране не нужна.

3. ВК продолжает развивать свой магазин приложений Рустор, который должен в итоге стать рабочей альтернативой американскому Гугл Плею. Разработчики сообщают, что в Русторе лежат уже 7000 приложений, и теперь он будет сразу доступен на импортируемых из Китая смартфонах (ссылка 1, ссылка 2):

Производители смартфонов из Китая начали предустанавливать магазин Rustore на свои устройства. Об этом сообщает ТАСС.

На презентации Rustore, представленной на Российском интернет-форуме (РИФ), разработчики онлайн-магазина рассказали о своих успехах. В частности, они отметили, что Rustore появился в предустановленном виде на смартфонах Vivo, Realme, Tecno и Xiaomi, Infinix и Itel, которые поставляются и продаются в России.

Также разработчики рассказали, что в магазине появилось 300 иностранных приложений.

Отечественную платформу с 2023 года должны предустанавливать производители всех смартфонов, завезенных на российский рынок. Соблюдение закона контролирует Роспотребнадзор.

В ближайшее время в RuStore появится возможность подключить монетизацию продуктов для физических лиц, которые зарегистрированы как самозанятые. Такие пользователи смогут подключать прибыль за счет встроенных покупок и подписок, а также публикуя платные приложения. Условия монетизации одинаковы для юридических лиц и для самозанятых граждан, уточняют в пресс-службе.

Помимо этого, магазин приложений планируют адаптировать на телевизоры и планшеты. Для пользователей откроется доступ к стриминговым сервисам, приложениям ТВ-каналов и играм.

Я сейчас посмотрел, что там нового в приложении, остался недоволен. Во-первых, при обновлении Рустор попытался тайком подсунуть мне квадратик «согласен получать спам». Во-вторых, разработчики не добавили главного — платных приложений. А бесплатные игры, например, это на 99% — дрянь, причём я вывожу за скобки 1% не потому, что могу привести хотя бы один пример хорошей бесплатной игры для смартфона, а просто для порядка, чтобы не делать чересчур категоричных заявлений.