Мнение: 100 тысяч просмотров

Чё происходит, интересно?!

Случайно заглянул в свой недавний пост “А где Росгвардия” – про “исчезновение” Золотова. Пост, подчеркну – в ЖЖ, то есть – в умирающей сети. Обычно у моих постов в ЖЖ – 6-8 тысяч просмотров, 20 тысяч – уже что-то невероятное. И тут гляжу на “счетчик” посещений над этим постом с фоткой Золотова, а там – 98193. Я даже знаки от удивления пересчитал – в глазах, что ли, двоится?! Но нет – так и есть. Почти сто тысяч! И это при том, что и комментариев не так уж много, чуть более двухсот. И никакого ажиотажа вокруг поста не заметно, да, собственно, в нем и нет никакого “срывания покровов”.

Откуда что тысяч?! Кто все эти люди? Прямо-таки интригующая тайна.

UPD. (20 ч по Москве) Уже 107 тысяч!