 

Восхищенные взгляды обеспечены: Самая трендовая одежда лета 2023

10.06.2023, 21:05, Новости дня
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Кроп-топы и бра

Кажется, за время холодов все порядком устали от футболок, рубашек и блузок. Этим летом заменяем их на кроп-топы и бра. Не бойтесь покупать модели в бельевом стиле. Да, это смело, но зато восхищенные взгляды вам обеспечены. Подобные вещи можно сочетать с чем угодно: брюками, джинсами, шортами и юбками.

Корсеты

Если хочется предать образу романтики, то корсеты вам в этом помогут. Их можно сочетать с как с юбками, так и джинсами или шортами. Можно поискать шикарные комбинезоны и платья с этой женственной деталью. А еще стилизовать рубашку или футболку, надев корсет поверх.

Вырезы

Образы с вырезами и разрезами в тренде уже не первый сезон. Они могут быть в разных местах: в районе груди, ног, рук, талии, бедер. В общем, можете смело фантазировать.

Длина мини

Экстремально короткая длина не оторвет от вас глаз. Можете выбрать то, что вам по душе – юбку, шорты или платье.

Длина макси

Если вы не относите себя к любителям коротких юбок, то этим летом тренды подстроились под вас. Сегодня образы с платьями и юбками в пол подойдут не только для выходов в свет. Сдержанная сексуальность и элегантность делают этот предмет гардероба идеальным для повседневной жизни.

Брюки карго

Модели с широкими штанинами и очень крупными карманами – настоящий мастхэв этого сезона! Брюки очень удобные, а эффектный низ можно смело сочетать практически с любым верхом и обувью.


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