2024 год будет очень жарким

Доклад Американской национальной службы океанических и атмосферных исследований (NOAA) подтверждает начало нового цикла феномена Эль-Ниньо. Его можно наблюдать, когда поверхностные воды Тихого океана становятся необычно теплыми и меняют направление ветров.

Согласно прогнозам, текущий Эль-Ниньо принесет некоторые изменения климата в 2024 году. Ожидается, что следующий год будет намного жарче, чем обычно во многих регионах мира.

Высокие температуры будут наблюдаться в США, Южной Америке, Южной Африке и Австралии. В этих регионах могут возникнуть опасные пожары, а также наводнения. Эль-Ниньо также повлияет на мировые урожаи, что может привести к изменению цен на продукты питания.

Несмотря на то, что феномен Эль-Ниньо наблюдается с некоторой периодичностью, с каждым разом его последствия могут быть разными. Поэтому специалисты NOAA продолжают мониторить ситуацию и составлять прогнозы на будущее.