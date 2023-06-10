Асимметричные стрижки – хит лета: трендовые прически для любой длины волос

Лето – подходящее время для обновления образа. Времена ровно подстриженных волос постепенно проходят. Сейчас в моду входят асимметричные стрижки. Они придадут вашему облику больше красоты и помогут скорректировать форму лица. В статье мы приведем трендовые асимметричные прически лета 2023 года.

Как выглядят такие прически

Как следует из названия, при асимметричных стрижках одна часть волос выглядит длиннее, чем другая. Они подходят практически всем женщинам, независимо от текстуры волос, типа лица и возраста.

Асимметричные прически создают привлекательный контраст. Чтобы поддерживать их форму, необходимо регулярно делать укладку.

Боб

Стрижка боб – вечная классика, которая никогда не устареет. Летом этого года будет очень популярна ее асимметричная версия.

Существует два варианта асимметричного боба: с боковыми сторонами разной длины и стрижка А-силуэта. Далее мы расскажем об этих прическах более подробно.

С боковыми сторонами разной длины

При этом варианте асимметричного боба парикмахер оставляет одну из боковых сторон шевелюры более длинной, а другую подстригает короче. Такая прическа обычно сочетается с пробором, который создается около короткой части прядей. Вы можете выбирать любую разницу в длине между левой и правой сторонами шевелюры.

А-силуэт

Асимметричный боб А-силуэта отличается длинными прядями спереди и короткими сзади. Срез волос представляет собой косую линию с наклоном вперед. В некоторых вариантах этой прически пряди на затылке сбривают.

Эту стрижку необходимо регулярно обновлять, иначе ее форма быстро потеряется. Чтобы контраст в длине был максимально заметен, пряди лучше носить прямыми. Но если вы любите непринужденный стиль, то можете создать легкие пляжные волны.

Пикси

Пикси – одна из самых модных коротких стрижек лета. Особенно привлекательно выглядит ее асимметричный вариант.

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Чтобы придать стрижке пикси асимметричный вид, парикмахеры создают подрез или боковой вырез. При этом одна часть шевелюры выглядит очень короткой или даже выбритой, а волосы на макушке или на противоположной стороне остаются немного длиннее.

Асимметричная пикси – прическа для смелых женщин, так как она кардинально меняет образ. Но если вы решитесь ее сделать, то не пожалеете. Если же вам все-таки не понравится новый стиль, то вы всегда сможете прикрыть выбритую часть остальными прядями.

Для волос средней длины

Если вы носите ровную прическу средней длины, то попробуйте придать ей асимметричность. Попросите парикмахера подстричь волосы короче с одной стороны. Прическа до плеч выглядит привлекательно, и вы можете уложить ее разными способами.

Женщинам 50+

Асимметричные прически подходят женщинам зрелого возраста, так как они обладают омолаживающим эффектом. Эти стрижки придают волосам больше объема и тонуса. Чтобы скрыть мелкие морщинки на лбу, дополните свой образ челкой-шторкой.

Как уложить волосы

Асимметричные стрижки нуждаются в регулярном обновлении. Вам понадобится посещать парикмахерскую каждые 4 недели.

Поддерживайте красоту прически с помощью увлажняющих шампуней и кондиционеров. Для укладки вам потребуется гель и расческа. Если вы хотите придать прядям легкую волнистость, то используйте фен с круглой щеткой.