Наряды 90-х и нулевых уже повсюду, но чего ждать от модной индустрии завтра? Инди-стиль, спокойная роскошь и другие тренды наготове

Как мы все знаем, мода циклична, и по мере того, как одна тенденция уходит в прошлое, на ее место приходит другая. Прошло несколько лет с тех пор, как тренды, вдохновленные девяностыми и нулевыми, интегрировались с подиумов в повседневную моду. В соцсетях посты с хэштегом #Y2Kfashion набрали свыше 18 миллиардов просмотров. Дебаты о джинсах с низкой посадкой все еще продолжаются, поскольку никто не смог решить, красиво это или нет. Факт лишь в том, что это было и вернулось.

По мере того как мода девяностых и нулевых вновь становится мейнстримом, модники начали заглядывать в будущее. И если вы обратите внимание, то уже можете увидеть зачатки того, что будет доминировать в наши оставшиеся 20-е годы. Так что же будет дальше? Как изменится мода? По мнению отраслевых экспертов и знаменитостей, нас ждут следующие тренды.

Инди-стиль

Очевидным местом для поиска трендов для последующего «возрождения» были бы последующие годы, то есть 2006-й и далее. На ум приходит стиль бохо, а также жилеты и шамбре. Но все нет просто. Есть явные предпосылки того, что вероятным наследником модного трона станет «темная лошадка» – инди-стиль.

Креативный директор Saint Laurent Эди Слиман показал, как эстетика инди-стиля может выглядеть в 2023 году. Коллекции с гладкими тяжелыми силуэтами, широкими плечами, узкими шарфами и инди-рокерским шиком — отличительные особенности концепции.

Знаменитости тоже попали в тренд. Тенденция к прозрачным платьям и феномен колготок вместо брюк берет свое начало в эпоху прозрачных топов, крошечных шортиков и рваных колготок. Конечно, это более изощренная интерпретация инди-стиля, но тенденции ретро никогда не возвращаются в точности такими, какими они были в первый раз.

Преппи

Есть еще одна, еще более ностальгическая чувствительность, определяющая то, что «в моде» прямо сейчас – стиль преппи. И прежде чем вы будете оплакивать возвращение того, что кажется невыразимо скучным, на этот раз ожидается странная интерпретация привычной эстетики. Опрятный консервативный стиль преппи в ближайшие годы может быть бунтарским, стильным и даже вызывающим — все зависит от вашего видения.

Традиционно «некрутые» вещи, такие как университетская куртка, гольфы или футбольные майки, вытесняют спортивную одежду и предлагают стильный способ выглядеть собранно, формально, но при том не отказываясь от удобства. Невозможно пролистать соцсети фэшн-блогеров, не увидев игривые образы с носочками, приправленные спортивными элементами наподобие теннисных юбок или униформы чирлидерш.

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По сути, актуальный преппи основывается на неожиданном стиле и игривом ремиксе, чтобы старые вещи казались современными. К счастью, на этот раз речь идет не столько о дресс-коде, сколько о раздвигании границ моды.

Тихая роскошь

После многих лет максимализма нулевых неудивительно, что мода теперь качается в противоположном направлении. Кроме того, в условиях безудержной экономической нестабильности демонстративное потребление в 2023 году перестанет быть привлекательным.

Вместо этого люди обращаются к утонченному минимализму, отдавая предпочтение качеству. “Тихая роскошь и минималистская эстетика будут доминировать в мире моды в предстоящем сезоне, — утверждает Рики Де Соле, директор отдела женской моды Nordstrom. – После постпандемической логомании появилось стремление к чистым линиям и нейтральным палитрам”.

И если судить по отраслевым новостям, тихая роскошь уже вернулась. «Легко увидеть, как «тихая роскошь» уже проявляется на красной ковровой дорожке и в уличном стиле в виде парных, нейтральных и тактильных образов», — говорит Задриан Смит из дуэта стилистов Zadrian + Sarah.

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Наряды, которые способствуют утонченности и осторожности, начали вытеснять привлекающие внимание узоры и чрезмерные аксессуары. Привлекательность делать меньше с большим вуспехом полне может быть реакцией на ускоренный цикл микротрендов, который разыгрывается в социальных сетях.

Тренды десятых

Совсем скоро в моду вернутся (и уже возвращаются) лучшие тенденции нулевых. Именно они сделали моду такой, какой она есть сейчас. Например, уже вернулся такой тренд из 2010-х, как одежда пыльно-розового цвета. Вскоре станет вновь актуальной обувь с металлическими шипами. Причем речь идет не о ботинках, а о туфлях или даже босоножках с подобным декором. Еще один тренд – это ношение пиджака или блейзера на голое тело.

Вот какие еще тенденции из десятых мы увидим вновь в ближайшие годы.

Укороченные топы

Возможно, самый стойкий из модных трендов 2010 годов, укороченный топ изначально вызывал насмешки за то, что это «половина кофты по цене целой кофты». Сегодня кроп-топ становится основным элементом гардероба, причем для представительниц прекрасного пола любого возраста. Его сочетают с джинсами, юбками, брючными костюмами и т. д.

Узкие джинсы

Утягивающие джинсы-скинни, которые были в моде в этом десятилетии, невозможно переоценить. Их носили все, от старшеклассниц до Ким Кардашьян. Облегчением стала реновация в плане посадки. Если в нулевые носили узкие джинсы с низкой посадкой, то теперь в моде высокая талия.

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Цветочные диадемы

Фестивальная мода, стиль бохо и атмосфера коттеджкора объединились, чтобы создать идеальный плацдарм для появления цветочных диадем, или даже простых веночков. Такой аксессуар уже начали носить знаменитости: например, Хейли Бибер появилась с диадемой на голове еще в 2018 году.

Сегодня такие аксессуары стали более изысканными и теперь включают в себя металлические элементы и даже полудрагоценные камни.

Массивные ожерелья

В середине 2010-х редко можно было увидеть знаменитость, выходящую на красную дорожку без толстого ожерелья на шее. Обычные люди обходились остроконечными цветочными ожерельями. Они были тяжелыми и массивными. Сегодня такие украшения изготавливают из более легких по весу материалов.

Байкерские куртки из овечьей шерсти

В 2010 годах мейнстримная мода во многом переняла культуру хип-хопа, о чем свидетельствует то, как сильно все жаждали байкерских курток из овчины. Вскоре мы вновь будем наблюдать за возвращением данного тренда. Теперь его могут носить не только те, кто неравнодушен к байкерской культуре, но и гламурные модницы, чтобы добавить в образ нотку брутальности и эксцентричности.