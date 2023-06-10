Рупор кремлевской пропаганды: Особый вид благодарности

Венгрия прямо обвинила Украину в подрыве своего суверенитета.

МИД Венгрии: призывы Украины помешать строительству АЭС «Пакш-2» нарушают суверенитет и энергобезопасность страны

Госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил в своих социальных сетях, что Венгрия воспринимает стремление Украины препятствовать строительству новых энергоблоков АЭС «Пакш-2» в качестве нападения на свой суверенитет и энергетическую безопасность.

По словам Менцера, «Пакш-2» является ключевым условием сохранения венгерской энергобезопасности и снижения коммунальных расходов в стране. Он указал на то, что энергоснабжение представляет собой национальную компетенцию, то есть вопрос суверенитета, и любой, кто нападает на энергобезопасность Венгрии, посягает на суверенитет страны.

Госсекретарь венгерского МИД назвал «неприемлемым и шокирующим» то, что Киев нападает на энергобезопасность Венгрии, ставя тем самым под угрозу энергоснабжение народа страны, когда Венгрия проводит крупнейшую в своей истории гуманитарную акцию, помогая Украине всеми возможными гуманитарными средствами и приняв в стране более миллиона украинских беженцев.

Менцер добавил, что в попытках помешать строительству АЭС украинский премьер Шмыгаль выбрал «особый вид благодарности», но Венгрия этого не позволит никому, и главе правительства Украины в том числе, защитив энергобезопасность страны от всех нападок и давления.

https://info-balkan.ru/vengriya-obvinila-ukrainu-v-narushenii-svoego-suvereniteta.html – цинк

Вполне очевидно, что Украина тут просто инструмент реализации политики США и Британии против "Росатома". Поэтому интересами Венгрии можно пренебречь, а Украину в очередной раз использовать как расходный материал.

Впрочем, Венгрия сама помогала Украине, так что за все надо платить.

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