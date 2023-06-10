Мнение: Успехи в реимпорте электроники, рост торговли с Казахстаном и газовый хаб в Иране

1. В американском Госдепе официально признали, что Россия играючи обходит западные санкции (ссылка):



Координатор по санкционной политике Государственного департамента США Джеймс О’Брайен рассказал изданию Politico, что успехи России в реимпорте ключевых категорий электроники, пояснив, что к началу 2023 года она могла достичь показателей, которые были до того, как Москва начала проводить специальную военную операцию (СВО) на Украине.

«К началу этого года Россия смогла реимпортировать некоторые ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне», — заявил он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что европейские компании занимаются продажей высокотехнологичной продукции другим государствам, которые потом перепродают ее России, и таким образом Москве удается обходить введенные против нее санкции. Он назвал это серьезной проблемой для Вашингтона, добавив, что перепродажей товаров с Россией занимаются в основном такие страны, как Турция, Казахстан, Грузия, ОАЭ, а также Армения.

Это к вопросу «почему мы не объявили Эрдогану войну в 2015». Вот, в частности, поэтому. Политика есть политика — у независимых государств не бывает постоянных врагов и друзей.

В США, впрочем, не оставляют надежды выстроить вокруг России санкционный барьер. Пока что безуспешно — примерно так какая-нибудь наивная душа могла бы надеяться удержать живого медведя табличкой «вход воспрещён» (ссылка):

Некоторые финансовые организации Республики Казахстан перестали принимать платежи в рублях. Как утверждают участники рынка, в соседнюю страну, как и в Армению, недавно высадился американский «финансовый десант», целью которого как раз было ограничить хождение рублей в республике. При этом в местном Минфине заявили, что никаких официальных поручений банкам по ограничению платежей в российской валюте не давали. <…>

После того, как весной прошлого года против нашей страны было введено рекордное количество санкций, надежда на помощь в их преодолении у народа и правительства была связана с соседями по СНГ. И она оправдалась. Большая часть «санкционки» в Россию завозится через Казахстан, Армению, Белоруссию и другие дружественные соседние республики. Но хитрость эту быстро заметили в недружественных странах и начали предпринимать попытки перекрыть соседям прибыльную для них торговлю с Россией любыми способами. Наиболее агрессивную позицию заняли США. Они не просто пригрозили всем посредникам вторичными санкциями, но и в ходе официальных визитов фактически прямо стали давать «ценные указания» по блокировке российских платежей.

Особенно ярко это проявилось после визита в Астану в феврале текущего года госсекретаря США Энтони Блинкена. В отношениях между Россией и Казахстаном сразу после этого начал ощущаться легкий холодок, который рискует со временем превратиться в заморозки. В частности, в Казахстане с 1 апреля ввели онлайн-систему отслеживания товаров, поставляемых в страну для последующего реэкспорта, что сильно затруднит для России ввоз санкционных товаров. И вот в июне появилась информация о том, что некоторые казахстанские банки стали отказывать в приеме рублевых платежей.

С одной стороны, не вполне понятно, почему Казахстан вообще должен слушать приказы из США — Казахстан традиционно подчиняется Лондону, а не Вашингтону.

С другой стороны, географию не обманешь. Казахстан расположен между Россией и Китаем, так что шансов стать второй Украиной у него нет. Сообщений о том, что в Казахстане якобы перестали принимать российские платежи, было уже уже очень много, однако параллельный импорт только ширится. Очевидно, дружественные нам казахи лишь делают вид, что уважают США, а сами продолжают выгодную им транзитную торговлю с Россией.

2. В доказательство предыдущего тезиса. Торговля России с Казахстаном продолжает расти неплохими темпами (ссылка):



По итогам первых четырех месяцев текущего года объемы двусторонней торговли России и Казахстана увеличились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и достигли почти 716 млрд рублей в денежном выражении. Рост товарооборота двух стран произошел на фоне действия международных санкций против Москвы, приводит слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина ТАСС.

«В прошлом году взаимный товарооборот вышел на рекордный уровень — 2 трлн российских рублей, или 13 трлн тенге. В январе–апреле (текущего года — «Газета.Ru») объем торговли вырос еще более чем на 9%, достиг почти 716 млрд российских рублей, или 4 трлн тенге», — заявил Мишустин в ходе выступления на открытии деловой встречи с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

3. Продолжает развиваться сотрудничество с Ираном в области энергетики (ссылка):

Власти Ирана при участии России, Туркмении и Катара собираются создать газовый хаб в южной провинции страны Бушер, расположенной на берегу Персидского залива. Об этом со ссылкой на иранского министра нефти Джавада Оуджи сообщило агентство Tasnim.

Чиновник связал перспективы реализации проекта с тем, что Иран обладает вторыми по величине запасами газа в мире. Он подчеркнул, что министерство будет активно следить за своей долей торговли газом с соседними странами.

В Бушере, о котором применительно к запланированному газовому хабу говорят иранские власти, работает первая из возведенных в стране и на всем Ближнем Востоке атомная электростанция. Строительство ее в 1975 году начал западногерманский концерн Kraftwerk Union, а завершал после длительной консервации уже российский «Атомстройэкспорт».

Ранее по итогам переговоров с вице-премьером России Александром Новаком Джавад Оуджи сообщал, что стороны обсуждают вопрос о совместной разработке десяти новых нефтегазовых месторождений на территории Ирана.

Очевидно, что мы заинтересованы не столько в добыче газа на территории Ирана, сколько в транспортировке российского газа через Иран в Индию. Для этого нам и нужен транспортный хаб на побережье Индийского океана. Кроме того, мы очень заинтересованы в Иране — и по военным, и по экономическим, и по геополитическим соображениям.