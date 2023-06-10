Певица Нюша сделала признание о нежданной беременности и непростых родах

Исполнительница хита “Чудо” не перестает удивлять своих поклонников. В декабре 2021 года поп-дива родила вторую дочь. А спустя время появились слухи, что певица Нюша мечтает стать многодетной мамой.

Наконец, светская львица раскрыла карты и пояснила о своих планах. Сейчас перед ней стоит задача поднять профессиональный уровень, поскольку из-за пополнения в семье карьера стояла на паузе. Певица Нюша отметила, что перерыв в работе был не желаемым, а вынужденным.

Пустившись в откровения, звезда призналась, что вторая беременность стала для нее нежданной. “Я, если честно, не планировала быть мамой и во второй раз”, — выпалила артистка.

Брюнетка не без труда вынашивала своих наследниц. Это сказывалось и на моральном, и на физическом состоянии. Певица Нюша заметно округлялась не только в области живота, а ведь так хотелось выглядеть привлекательной вопреки всему.

В психологическом плане оба раза пришлось пережить некую трансформацию. “Внутренние перестройки – испытать процесс двух разных родов. У меня мир переворачивался каждый раз и нужно было как-то фактически пересобрать новую версию себя”, — объявила певица Нюша.