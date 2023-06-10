КОВИД сравнивают по негативным последствиям с раком легкий 4 стадии

COVID-19 — новая инфекционная болезнь, которая оказывает серьезное воздействие на организм человека. Большинство людей имеют легкие симптомы, похожие на простуду, но у некоторых пациентов развивается тяжелое состояние, включая пневмонию и острую дыхательную недостаточность, которые могут привести к смерти.

Однако, в случае когда больной не умирает от болезни, не означает, что он закончил с ней борьбу. Некоторые пациенты продолжают испытывать симптомы после того, как уже выздоровели — это так называемый “длительный COVID-19”. У некоторых из этих людей, симптомы могут оставаться на долгое время, что может серьезно повлиять на качество жизни.

Старые исследования показывают, что к функциональным последствиям длительного COVID-19 могут относиться хронический болевой синдром, усталость, депрессия, тревога и постоянная потеря памяти. Эти симптомы могут серьезно повлиять на качество жизни пациента и привести к ухудшению физического и психологического здоровья.