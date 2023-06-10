 

КОВИД сравнивают по негативным последствиям с раком легкий 4 стадии

10.06.2023, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

COVID-19 — новая инфекционная болезнь, которая оказывает серьезное воздействие на организм человека. Большинство людей имеют легкие симптомы, похожие на простуду, но у некоторых пациентов развивается тяжелое состояние, включая пневмонию и острую дыхательную недостаточность, которые могут привести к смерти.

Однако, в случае когда больной не умирает от болезни, не означает, что он закончил с ней борьбу. Некоторые пациенты продолжают испытывать симптомы после того, как уже выздоровели — это так называемый “длительный COVID-19”. У некоторых из этих людей, симптомы могут оставаться на долгое время, что может серьезно повлиять на качество жизни.

Старые исследования показывают, что к функциональным последствиям длительного COVID-19 могут относиться хронический болевой синдром, усталость, депрессия, тревога и постоянная потеря памяти. Эти симптомы могут серьезно повлиять на качество жизни пациента и привести к ухудшению физического и психологического здоровья.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / КОВИД сравнивают по негативным последствиям с раком легкий 4 стадии

10.06 / Человеческая поддержка продлевает жизнь

10.06 / Минюст запретил иностранным агентам отражаться в зеркале

10.06 / Норвегия не смогла вовремя запустить завод после утечки топлива

10.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Неудачная реклама “Леопардов”

10.06 / Яблоки и ежевика помогают справиться с возрастной слабостью

10.06 / Диетолог объяснила вред злоупотребления мороженым

10.06 / В России создали движение «Русский ЭВМщик»

10.06 / Скандалы: Беглов проинспектировал Молодежный сквер в Приморском районе. Сдать общественное пространство должны были в 2022 году

10.06 / Реабилитолог заявил о трудностях Костомарова с протезами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика