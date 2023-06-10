 

Человеческая поддержка продлевает жизнь

10.06.2023, 19:40, Разное
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Социальная поддержка – это не просто слова, а уже давно доказанная жизненная необходимость для многих людей, в том числе и для тяжелобольных. Болезнь – это нагрузка не только физическое, но и на психическое здоровье любого человека. Присутствие близких людей, которые понимают и поддерживают, в такой ситуации может стать спасительным лекарством.

Для тяжелобольных людей социальная поддержка – это больше, чем просто моральное облегчение. Часто это единственный выход из неравных условий, в которых хронически больные оказываются вынужденно. Например, без сопровождения или помощи в уходе человек может полностью потерять возможность свободно передвигаться, а даже попросту не справится по домашнему хозяйству.

Кроме того, социальная поддержка может помочь в таких важных вопросах, как доступ к качественным медицинским услугам, правовая защита и многие другие сферы жизни.


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