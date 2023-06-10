 

Минюст запретил иностранным агентам отражаться в зеркале

10.06.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство юстиции выпустило дополнительные разъяснения к ФЗ №255 «О
наблюдении за деятельностью лиц, использующих иностранное финансирование» от 14.07.2022. Согласно документу, вводится запрет на отражение граждан, наделённых таким статусом, в
зеркалах и иных поверхностях, имеющих зеркальные свойства.

Патрульно-постовые инспекторы уже получили
в свое распоряжение карманные зеркала, для проверки исполнения законодательства
иностранными агентами.

«Ожидается что первое время на
лиц, признанных иностранными агентами, не будут налагаться штрафы за нарушение этого закона, но если они не предпримут меры и не исправятся в ближайшее время, санкции неизбежны», – сообщил источник изданию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Норвегия не смогла вовремя запустить завод после утечки топлива

10.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Неудачная реклама “Леопардов”

10.06 / Яблоки и ежевика помогают справиться с возрастной слабостью

10.06 / Диетолог объяснила вред злоупотребления мороженым

10.06 / В России создали движение «Русский ЭВМщик»

10.06 / Скандалы: Беглов проинспектировал Молодежный сквер в Приморском районе. Сдать общественное пространство должны были в 2022 году

10.06 / Реабилитолог заявил о трудностях Костомарова с протезами

10.06 / “Засыпала за рулем” – ночная поездка Подольской привела к вынужденной остановке

10.06 / Сбой работы спутников произошел из-за подводного извержения

10.06 / Смеси для домов из 3D-принтера разрабатывают на Ставрополье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика