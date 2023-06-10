Минюст запретил иностранным агентам отражаться в зеркале

Министерство юстиции выпустило дополнительные разъяснения к ФЗ №255 «О

наблюдении за деятельностью лиц, использующих иностранное финансирование» от 14.07.2022. Согласно документу, вводится запрет на отражение граждан, наделённых таким статусом, в

зеркалах и иных поверхностях, имеющих зеркальные свойства.

Патрульно-постовые инспекторы уже получили

в свое распоряжение карманные зеркала, для проверки исполнения законодательства

иностранными агентами.

«Ожидается что первое время на

лиц, признанных иностранными агентами, не будут налагаться штрафы за нарушение этого закона, но если они не предпримут меры и не исправятся в ближайшее время, санкции неизбежны», – сообщил источник изданию.

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