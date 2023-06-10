 

Норвегия не смогла вовремя запустить завод после утечки топлива

10.06.2023, 19:12, Разное
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В Норвегии не удалось открыть завод СПГ в срок. Об этом сообщается на сайте норвежского газотранспортного предприятия Gassco.

Утечка на заводе в Хаммерфесте, расположенном на севере Норвегии, не позволила запустить его в запланированные сроки. Первоначально компания планировала возобновить работу к 7 июня. Теперь крайний срок возобновления работы перенесен на неделю назад – с 7 июня на 14 июня.

Норвежская газовая и нефтяная компания Equinor остановила утечку газа на заводе СПГ в Хаммерфесте 31 мая. Однако до сих пор трудно назвать точную дату возобновления работы завода. Поломка была вызвана неисправным клапаном на одном из контуров охлаждающих установок.

Ранее появилась информация, что цены на газ в Европе выросла на 10 процентов, что эквивалентно примерно 300 долларам за тысячу кубометров, после сообщения об остановке завода СПГ в Норвегии.


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