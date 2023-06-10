 

Тарзана застали в компании красотки из “Уральских пельменей”

10.06.2023, 18:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наташа Королева и Сергей Глушко, более известный как Тарзан, волею судьбы являются одной из самых обсуждаемых пар в российском шоу-бизнесе. За долгие годы брака супругам выпало множество преград. Впрочем, ни скандалы, ни измены не смогли разбить союз двух любящих сердец.

Несколько лет назад Сергея Глушко уличили в неверности жене и он открыто во всем признался. Предательство стало настоящим шоком для Наташи Королевой, которая думала о разводе. Однако брюнетка сквозь боль простила Тарзана и сохранила брак, хотя все-таки предложила потом свою яйцеклетку друзьям.

Сейчас Наташа Королева и Сергей Глушко заботятся о возмужавшем сыне, поэтому работы у них хоть отбавляй. Пока певица выпускает новые треки и пляшет на каблуках по сцене, ее избранник пишет картины и посещает телешоу, одновременно повышая и популярность, и доход.

Одним из последних проектов с участием Сергея Глушко стал новый выпуск программы “Звезды сошлись”. Вместе с ним в студии побывали и другие знаменитости, в числе которых была красотка из “Уральских пельменей” Юлия Михалкова.

Комедийная артистка разместила в Сети интересный кадр со съемок шоу. В ее компании застали Тарзана, Эвелину Бледанс, Александра Морозова и прочих узнаваемых звезд. Юлия Михалкова отметила, что напрямую поработала с мужем Наташи Королевой — провела Тарзану словарный диктант.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / “И ведь не стыдно”: непристойный вид жены Цекало возмутил общественность

10.06 / Hа Гавайях происходит извержение одного из самых активных вулканов мира

10.06 / Премьер-министра Канады Трюдо с необъявленным визитом прибыл в Киев

10.06 / Спрос на квартиры в Санкт-Петербурге вырос на 12 процентов

10.06 / “Рано замуж”: 21-летняя Алина Загитова поймала букет невесты

10.06 / Моравецкий признал глубокий конфликт с Россией

10.06 / Собянин рассказал о новых социальных и транспортных объектах в районах на севере Москвы

10.06 / Собянин рассказал о масштабной программе празднования Дня России в Москве

10.06 / «Безжалостное преследование» и «опасный прецедент» — суд Лондона отказал Ассанжу в апелляции

10.06 / «Чёткий сигнал России» — Швеция разрешила НАТО разместить войска на своей территории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика