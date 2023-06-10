Тарзана застали в компании красотки из “Уральских пельменей”

Наташа Королева и Сергей Глушко, более известный как Тарзан, волею судьбы являются одной из самых обсуждаемых пар в российском шоу-бизнесе. За долгие годы брака супругам выпало множество преград. Впрочем, ни скандалы, ни измены не смогли разбить союз двух любящих сердец.

Несколько лет назад Сергея Глушко уличили в неверности жене и он открыто во всем признался. Предательство стало настоящим шоком для Наташи Королевой, которая думала о разводе. Однако брюнетка сквозь боль простила Тарзана и сохранила брак, хотя все-таки предложила потом свою яйцеклетку друзьям.

Сейчас Наташа Королева и Сергей Глушко заботятся о возмужавшем сыне, поэтому работы у них хоть отбавляй. Пока певица выпускает новые треки и пляшет на каблуках по сцене, ее избранник пишет картины и посещает телешоу, одновременно повышая и популярность, и доход.

Одним из последних проектов с участием Сергея Глушко стал новый выпуск программы “Звезды сошлись”. Вместе с ним в студии побывали и другие знаменитости, в числе которых была красотка из “Уральских пельменей” Юлия Михалкова.

Комедийная артистка разместила в Сети интересный кадр со съемок шоу. В ее компании застали Тарзана, Эвелину Бледанс, Александра Морозова и прочих узнаваемых звезд. Юлия Михалкова отметила, что напрямую поработала с мужем Наташи Королевой — провела Тарзану словарный диктант.