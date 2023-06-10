“И ведь не стыдно”: непристойный вид жены Цекало возмутил общественность

Шоумен связал свою жизнь с колоритной брюнеткой, которая многим напоминает звезду фильмов для взрослых. Красотка из Казахстана сумела подарить Александру Цекало все, о чем он мечтал. На кухне Дарина Эрвин не мастерица, зато в постели тигрица.

На седьмом десятке лет телеведущий вызывает вопросы у ровесников. Мужчины между собой гадают, чем он смог покорить такую горячую штучку. 31-летнюю Дарину Эрвин ничуть не печалит разница в возрасте, ведь ее жизнь наполнена смыслом. Она нежится в США у океана, рисует обнаженных людей и вызывающе позирует на камеру.

Свежие кадры жены Александра Цекало быстро разошлись по социальным сетям, поскольку вызвали бурные обсуждения. Не прошли мимо и “Дни.ру”, показав фото Дарины Эрвин любимым читателям в телеграм-канале.

Брюнетка надела свитер не по размеру, в итоге ее бюст вывалился наружу посреди улицы. Довольная особа с улыбкой продемонстрировала “товар лицом”. Однако общественность все-таки возмутил непристойный вид Дарины Эрвин.

“Ужас, вульгарно, безвкусно!”, “Как противно!”, “И ведь не стыдно в таком виде гулять”, — отреагировали комментаторы в нашем телеграм-канале.

Напомним, Дарина Эрвин — четвертая жена Александра Цекало. Народ шутит, что она похожа на Лолиту Милявскую в молодости.