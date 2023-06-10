 

Яблоки и ежевика помогают справиться с возрастной слабостью

10.06.2023, 18:25, Разное
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С возрастом наше тело подвергается множеству изменений, которые могут сказаться на общем самочувствии. Вместе с тем, некоторые продукты могут помочь сохранять здоровье и энергию на протяжении долгого периода времени. Среди них фрукты, такие как яблоки, нектарины и ежевика.

Яблоки считаются весьма полезными для организма. Они богаты витамином С, который помогает укрепить иммунную систему. Кроме того, они содействуют нормализации уровня холестерина в крови и повышению энергии.

Нектарины, также известные как персики, богаты антиоксидантами, которые помогают бороться с свободными радикалами в нашем теле и предотвращают развитие различных заболеваний, таких как артериосклероз. Они также содержат витамины А и С, которые помогают укрепить иммунную систему.

Ежевика является ценным источником витаминов и минералов, которые необходимы для поддержания здоровья и энергии на протяжении долгого времени. Она богата витаминами А, С и Е, способными укрепить иммунную систему, а также минералами, такими как калий и магний


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