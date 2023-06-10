Диетолог объяснила вред злоупотребления мороженым

Антонина Стародубова, главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы, посоветовала россиянам избегать чрезмерного употребления мороженого из-за его калорийности.

Специалист пояснила, что мороженое делится на 3 большие категории. В первую группу входит мороженое, содержащее молочный жир. К нему относится пломбир, а также йогуртовое и молочное. Стародубова также уточнила, что в то время, как молочные продукты содержат всего 3,5 % жира, пломбир может содержать до 20 %.

Она отметила: “Например, калорийность 100 граммов молочного мороженого в вафельном стаканчике составляет около 125 ккал. В сливочном мороженом – около 180 ккал, а в пломбире – более 220 ккал”.

Диетолог также отметила, что глазурь может увеличить содержание сахара и жира в десерте, что приводит к более высокой калорийности – около 300 ккал на 100 грамм.

Стародубова пояснила о другом виде мороженого – фруктовом льде или шербете. В этом сладком лакомстве меньше жира, но больше сахара.