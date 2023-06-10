 

В России создали движение «Русский ЭВМщик»

10.06.2023, 17:33, Разное
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В Москве состоялось учредительное собрание всероссийского движения программистов «Русский ЭВМщик».

Руководитель нового объединения 62-летний столичный веб-мастер Валерий Солнечный призвал всех российских сотрудников IT-сферы «забыть распри» и внести посильный вклад в торжество Русского мира на Земле».

– Я бы мог жить в Ялте, на Канарах или в Гаграх, но выбрал путь помощи нашей прекрасной стране. Русский ЭВМщик, услышь меня, ты нужен своей родине. В момент опасности, перед лицом врага мы должны объединиться, будь ты оператор 1С станка или специалист по Рапире – неважно, главное, что ты русский инженер, – обратился к участникам съезда Солнечный.

Вступить в новое движение смогут граждане России, у которых есть профильное высшее образование. Они обязаны работать в аккредитованных Минцифры IT-компаниях и иметь общий трудовой стаж не менее пяти лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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